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ПВО сбила три украинских беспилотника над Крымом и Белгородской областью
ПВО сбила три украинских беспилотника над Крымом и Белгородской областью - РИА Новости, 24.07.2025
ПВО сбила три украинских беспилотника над Крымом и Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Крымом и Белогородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T13:54:00+03:00
2025-07-24T13:54:00+03:00
2025-07-24T13:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
белогородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Крымом и Белогородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "24 июля т.г. в период с 12.20 мск до 12.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два – над территорией Республики Крым и один - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
республика крым
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безопасность, республика крым, белогородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Крым, Белогородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила три украинских беспилотника над Крымом и Белгородской областью
Силы ПВО сбили 3 украинских беспилотника над Крымом и Белгородской областью