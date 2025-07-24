https://ria.ru/20250724/pvo--2031142668.html

ПВО сбила три украинских беспилотника над Крымом и Белгородской областью

ПВО сбила три украинских беспилотника над Крымом и Белгородской областью - РИА Новости, 24.07.2025

ПВО сбила три украинских беспилотника над Крымом и Белгородской областью

Дежурные средства российской ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Крымом и Белогородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T13:54:00+03:00

2025-07-24T13:54:00+03:00

2025-07-24T13:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

республика крым

белогородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Крымом и Белогородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "24 июля т.г. в период с 12.20 мск до 12.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два – над территорией Республики Крым и один - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

республика крым

белогородская область

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безопасность, республика крым, белогородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)