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Путин отреагировал на рост в судоремонтной отрасли в Архангельской области - РИА Новости, 24.07.2025
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20:41 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/putin-2031262196.html
Путин отреагировал на рост в судоремонтной отрасли в Архангельской области
Путин отреагировал на рост в судоремонтной отрасли в Архангельской области - РИА Новости, 24.07.2025
Путин отреагировал на рост в судоремонтной отрасли в Архангельской области
Президент России Владимир Путин отреагировал на рост в судоремонтной отрасли в Архангельской области, указав на сложившуюся ситуацию. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T20:41:00+03:00
2025-07-24T20:41:00+03:00
экономика
архангельская область
россия
северодвинск
владимир путин
александр цыбульский
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отреагировал на рост в судоремонтной отрасли в Архангельской области, указав на сложившуюся ситуацию. На встрече с президентом в Северодвинске архангельский губернатор Александр Цыбульский рассказал, что с 2020-го по 2024 год число судов, отремонтированных на предприятиях Архангельской области, выросло почти в два раза. "Рост продолжается", - подчеркнул Цыбульский. "Ситуация заставляет", - отреагировал Путин.
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архангельская область
россия
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Рабочая встреча Путина с губернатором Архангельской области
Рабочая встреча Путина с губернатором Архангельской области
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экономика, архангельская область, россия, северодвинск, владимир путин, александр цыбульский
Экономика, Архангельская область, Россия, Северодвинск, Владимир Путин, Александр Цыбульский
Путин отреагировал на рост в судоремонтной отрасли в Архангельской области

Путин отметил рост в судоремонтной отрасли в Архангельской области

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отреагировал на рост в судоремонтной отрасли в Архангельской области, указав на сложившуюся ситуацию.
На встрече с президентом в Северодвинске архангельский губернатор Александр Цыбульский рассказал, что с 2020-го по 2024 год число судов, отремонтированных на предприятиях Архангельской области, выросло почти в два раза. "Рост продолжается", - подчеркнул Цыбульский.
"Ситуация заставляет", - отреагировал Путин.
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ЭкономикаАрхангельская областьРоссияСеверодвинскВладимир ПутинАлександр Цыбульский
 
 
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