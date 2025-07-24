https://ria.ru/20250724/putin-2031262196.html

Путин отреагировал на рост в судоремонтной отрасли в Архангельской области

Путин отреагировал на рост в судоремонтной отрасли в Архангельской области - РИА Новости, 24.07.2025

Путин отреагировал на рост в судоремонтной отрасли в Архангельской области

Президент России Владимир Путин отреагировал на рост в судоремонтной отрасли в Архангельской области, указав на сложившуюся ситуацию. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T20:41:00+03:00

2025-07-24T20:41:00+03:00

2025-07-24T20:41:00+03:00

экономика

архангельская область

россия

северодвинск

владимир путин

александр цыбульский

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отреагировал на рост в судоремонтной отрасли в Архангельской области, указав на сложившуюся ситуацию. На встрече с президентом в Северодвинске архангельский губернатор Александр Цыбульский рассказал, что с 2020-го по 2024 год число судов, отремонтированных на предприятиях Архангельской области, выросло почти в два раза. "Рост продолжается", - подчеркнул Цыбульский. "Ситуация заставляет", - отреагировал Путин.

https://ria.ru/20250517/putin-2017614234.html

архангельская область

россия

северодвинск

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экономика, архангельская область, россия, северодвинск, владимир путин, александр цыбульский