https://ria.ru/20250724/putin-2031256054.html

Путин поздравил российских школьников с победой на олимпиаде по физике

Путин поздравил российских школьников с победой на олимпиаде по физике - РИА Новости, 24.07.2025

Путин поздравил российских школьников с победой на олимпиаде по физике

Президент России Владимир Путин поздравил сборную команду российских школьников, которые приняли участие в 55-й Международной олимпиаде по физике в Париже,... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T20:13:00+03:00

2025-07-24T20:13:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сборную команду российских школьников, которые приняли участие в 55-й Международной олимпиаде по физике в Париже, отметив, что участники показали достойную подготовку и высокий уровень знаний, соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля. "Поздравляю вас с достойным выступлением на Международной олимпиаде по физике, собравшей в Париже ребят из 87 стран мира. Вы уверенно выполнили задачи конкурсной программы, продемонстрировали достойную подготовку и высокий уровень знаний. Завоеванные вами медали - заслуженная награда за упорный, напряженный труд и стремление достигать поставленных целей. И, конечно, искренние слова благодарности - вашим учителям, наставникам, родителям, которые разделяют этот успех", - говорится в телеграмме. Российский лидер пожелал школьникам новых достижений и всего наилучшего.

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париж, россия, владимир путин, общество