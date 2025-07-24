https://ria.ru/20250724/putin-2031251856.html

Путин заявил о важности строительства стратегических подводных ракетоносцев

Путин заявил о важности строительства стратегических подводных ракетоносцев - РИА Новости, 24.07.2025

Путин заявил о важности строительства стратегических подводных ракетоносцев

Строительство стратегических подводных ракетоносцев является одной из важнейших составляющих российской ядерной триады, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T19:44:00+03:00

2025-07-24T19:44:00+03:00

2025-07-24T19:44:00+03:00

россия

владимир путин

безопасность

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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Строительство стратегических подводных ракетоносцев является одной из важнейших составляющих российской ядерной триады, заявил президент России Владимир Путин. На совещании по развитию подводных сил военно-морского флота России Путин назвал наращивание группировки стратегических подводных сил одним из приоритетных направлений. "Приоритетом прежде всего здесь является строительство стратегических подводных ракетоносцев – одна из важнейших составляющих нашей ядерной триады, которая, повторю, позволяет России поддерживать баланс сил в мире", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250623/putin-2024852467.html

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Путин на церемонии поднятия флага над атомным подводным ракетоносцем "Князь Пожарский" Путин принял участие в церемонии поднятия флага над атомным подводным ракетоносцем "Князь Пожарский". Ракетоносцы проекта "Борей-А" составляют основу морских стратегических ядерных сил и с учетом возможностей их модернизации будут обеспечивать безопасность страны в предстоящие десятилетия, заявил президент. 2025-07-24T19:44 true PT1M20S

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россия, владимир путин, безопасность