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Путин заявил о важности строительства стратегических подводных ракетоносцев
Путин заявил о важности строительства стратегических подводных ракетоносцев - РИА Новости, 24.07.2025
Путин заявил о важности строительства стратегических подводных ракетоносцев
Строительство стратегических подводных ракетоносцев является одной из важнейших составляющих российской ядерной триады, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T19:44:00+03:00
2025-07-24T19:44:00+03:00
2025-07-24T19:44:00+03:00
россия
владимир путин
безопасность
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Строительство стратегических подводных ракетоносцев является одной из важнейших составляющих российской ядерной триады, заявил президент России Владимир Путин. На совещании по развитию подводных сил военно-морского флота России Путин назвал наращивание группировки стратегических подводных сил одним из приоритетных направлений. "Приоритетом прежде всего здесь является строительство стратегических подводных ракетоносцев – одна из важнейших составляющих нашей ядерной триады, которая, повторю, позволяет России поддерживать баланс сил в мире", - сказал Путин.
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Путин на церемонии поднятия флага над атомным подводным ракетоносцем "Князь Пожарский"
Путин принял участие в церемонии поднятия флага над атомным подводным ракетоносцем "Князь Пожарский". Ракетоносцы проекта "Борей-А" составляют основу морских стратегических ядерных сил и с учетом возможностей их модернизации будут обеспечивать безопасность страны в предстоящие десятилетия, заявил президент.
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин заявил о важности строительства стратегических подводных ракетоносцев
Путин назвал строительство подлодок важнейшей составляющей ядерной триады