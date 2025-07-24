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Интернет-продажи в Ростовской области выросли на 17%

Интернет-продажи в Ростовской области выросли на 17% - РИА Новости, 24.07.2025

Интернет-продажи в Ростовской области выросли на 17%

Интернет-продажи в Ростовской области по итогам первого квартала текущего года выросли более чем на 17% и составили 37 миллиардов рублей, сообщила журналистам... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T14:37:00+03:00

2025-07-24T14:37:00+03:00

2025-07-24T14:37:00+03:00

ростовская область

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июл - РИА Новости. Интернет-продажи в Ростовской области по итогам первого квартала текущего года выросли более чем на 17% и составили 37 миллиардов рублей, сообщила журналистам директор департамента потребительского рынка региона Ирина Гелас. "Тенденции первого квартала уже видны - более 17% рост интернет продаж. В денежном выражении это около 37 миллиардов рублей оборот интернет-торговли", - сказала она. Гелас добавила, что доля интернет продаж в общем объеме по сравлению с прошлым годом выросла с 6,7% до 7,5%. Первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев отметил, что в целом складывается тенденция к росту интернет-торговли. "Можно прогнозировать существенный рост электронных продаж, ориентируясь на инвестиционный план крупных агрегаторов", - уточнил он. Кроме того, по его словам, хорошие перспективы имеются у интернет-продаж в рамках развития экспорта. В целом по итогам января-мая 2025 года оборот розничной торговли составил 827,8 миллиарда рублей, что на 5,3% больше, чем в январе-мае 2024 года.

https://ria.ru/20250723/alekhin-2030848322.html

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ростовская область