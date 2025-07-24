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Песков отметил важность гуманитарных предложений России на переговорах - РИА Новости, 24.07.2025
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11:12 24.07.2025 (обновлено: 11:22 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/predlozheniya-2031079620.html
Песков отметил важность гуманитарных предложений России на переговорах
Песков отметил важность гуманитарных предложений России на переговорах - РИА Новости, 24.07.2025
Песков отметил важность гуманитарных предложений России на переговорах
Гуманитарные предложения России на переговорах с Украиной чрезвычайно важны, они должны быть на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:12:00+03:00
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россия
украина
дмитрий песков
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Гуманитарные предложения России на переговорах с Украиной чрезвычайно важны, они должны быть на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Предложения российской стороны (по итогам третьего раунда переговоров с Украиной - ред.), еще раз повторяю, конкретные, конструктивные, необходимые гражданам двух стран: продолжение обмена, возвращение гражданских лиц, которые фактически удерживаются как заложники, продолжение возвращения тел погибших солдат. Это всё чрезвычайно важный гуманитарный аспект, который, с нашей точки зрения, должен быть на повестке", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250724/peskov-2031078899.html
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россия, украина, дмитрий песков, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Песков отметил важность гуманитарных предложений России на переговорах

Песков: гуманитарные предложения РФ на переговорах чрезвычайно важны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Гуманитарные предложения России на переговорах с Украиной чрезвычайно важны, они должны быть на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Предложения российской стороны (по итогам третьего раунда переговоров с Украиной - ред.), еще раз повторяю, конкретные, конструктивные, необходимые гражданам двух стран: продолжение обмена, возвращение гражданских лиц, которые фактически удерживаются как заложники, продолжение возвращения тел погибших солдат. Это всё чрезвычайно важный гуманитарный аспект, который, с нашей точки зрения, должен быть на повестке", - сказал Песков журналистам.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Песков: российская повестка на переговорах нацелена на предметную работу
Вчера, 11:11
 
РоссияУкраинаДмитрий ПесковТретий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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