https://ria.ru/20250724/predlozheniya-2031079620.html
Песков отметил важность гуманитарных предложений России на переговорах
Песков отметил важность гуманитарных предложений России на переговорах - РИА Новости, 24.07.2025
Песков отметил важность гуманитарных предложений России на переговорах
Гуманитарные предложения России на переговорах с Украиной чрезвычайно важны, они должны быть на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:12:00+03:00
2025-07-24T11:12:00+03:00
2025-07-24T11:22:00+03:00
россия
украина
дмитрий песков
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Гуманитарные предложения России на переговорах с Украиной чрезвычайно важны, они должны быть на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Предложения российской стороны (по итогам третьего раунда переговоров с Украиной - ред.), еще раз повторяю, конкретные, конструктивные, необходимые гражданам двух стран: продолжение обмена, возвращение гражданских лиц, которые фактически удерживаются как заложники, продолжение возвращения тел погибших солдат. Это всё чрезвычайно важный гуманитарный аспект, который, с нашей точки зрения, должен быть на повестке", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250724/peskov-2031078899.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий песков, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Песков отметил важность гуманитарных предложений России на переговорах
Песков: гуманитарные предложения РФ на переговорах чрезвычайно важны