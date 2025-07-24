https://ria.ru/20250724/predlozheniya-2031079620.html

Песков отметил важность гуманитарных предложений России на переговорах

Песков отметил важность гуманитарных предложений России на переговорах - РИА Новости, 24.07.2025

Песков отметил важность гуманитарных предложений России на переговорах

Гуманитарные предложения России на переговорах с Украиной чрезвычайно важны, они должны быть на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T11:12:00+03:00

2025-07-24T11:12:00+03:00

2025-07-24T11:22:00+03:00

россия

украина

дмитрий песков

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Гуманитарные предложения России на переговорах с Украиной чрезвычайно важны, они должны быть на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Предложения российской стороны (по итогам третьего раунда переговоров с Украиной - ред.), еще раз повторяю, конкретные, конструктивные, необходимые гражданам двух стран: продолжение обмена, возвращение гражданских лиц, которые фактически удерживаются как заложники, продолжение возвращения тел погибших солдат. Это всё чрезвычайно важный гуманитарный аспект, который, с нашей точки зрения, должен быть на повестке", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250724/peskov-2031078899.html

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россия, украина, дмитрий песков, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле