https://ria.ru/20250724/pravitelstvo-2031274879.html

Кабмин выделил 150 миллионов рублей на развитие спорта в новых регионах

Кабмин выделил 150 миллионов рублей на развитие спорта в новых регионах - РИА Новости, 24.07.2025

Кабмин выделил 150 миллионов рублей на развитие спорта в новых регионах

Правительство РФ выделило 150 миллионов рублей на мероприятия в сфере спорта в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T22:39:00+03:00

2025-07-24T22:39:00+03:00

2025-07-24T23:38:00+03:00

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

михаил мишустин

спорт

запорожская область

херсонская область

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_9bf554a820e6f7dc4ab20cf1a1081eea.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Правительство РФ выделило 150 миллионов рублей на мероприятия в сфере спорта в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. "Выделить Минспорту России в 2025 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 150000 тыс. рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов. Средства выделяются для софинансирования расходных обязательств указанных субъектов России, возникающих при реализации мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и при обеспечении участия спортивных сборных команд в спортивных мероприятиях.

https://rsport.ria.ru/20250723/chernyshenko-2030910008.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, михаил мишустин, спорт, запорожская область, херсонская область , общество