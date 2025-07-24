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Кабмин выделил 150 миллионов рублей на развитие спорта в новых регионах - РИА Новости, 24.07.2025
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22:39 24.07.2025 (обновлено: 23:38 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/pravitelstvo-2031274879.html
Кабмин выделил 150 миллионов рублей на развитие спорта в новых регионах
Кабмин выделил 150 миллионов рублей на развитие спорта в новых регионах - РИА Новости, 24.07.2025
Кабмин выделил 150 миллионов рублей на развитие спорта в новых регионах
Правительство РФ выделило 150 миллионов рублей на мероприятия в сфере спорта в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T22:39:00+03:00
2025-07-24T23:38:00+03:00
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донецкая народная республика
луганская народная республика
михаил мишустин
спорт
запорожская область
херсонская область
общество
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Правительство РФ выделило 150 миллионов рублей на мероприятия в сфере спорта в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. "Выделить Минспорту России в 2025 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 150000 тыс. рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов. Средства выделяются для софинансирования расходных обязательств указанных субъектов России, возникающих при реализации мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и при обеспечении участия спортивных сборных команд в спортивных мероприятиях.
https://rsport.ria.ru/20250723/chernyshenko-2030910008.html
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, михаил мишустин, спорт, запорожская область, херсонская область , общество
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Михаил Мишустин, Спорт, Запорожская область, Херсонская область , Общество
Кабмин выделил 150 миллионов рублей на развитие спорта в новых регионах

Правительство выделило 150 млн руб на спортивные мероприятия в новых регионах

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Правительство РФ выделило 150 миллионов рублей на мероприятия в сфере спорта в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Выделить Минспорту России в 2025 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 150000 тыс. рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.
Средства выделяются для софинансирования расходных обязательств указанных субъектов России, возникающих при реализации мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и при обеспечении участия спортивных сборных команд в спортивных мероприятиях.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Чернышенко рассказал о вовлеченности россиян в спорт
23 июля, 17:48
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМихаил МишустинСпортЗапорожская областьХерсонская областьОбщество
 
 
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