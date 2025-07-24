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В Ростовской области ликвидировали пожар в торговом центре
В Ростовской области ликвидировали пожар в торговом центре - РИА Новости, 24.07.2025
В Ростовской области ликвидировали пожар в торговом центре
Пожар в торговом центре Новошахтинска в Ростовской области ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:29:00+03:00
2025-07-24T14:29:00+03:00
2025-07-24T14:44:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пожар в торговом центре Новошахтинска в Ростовской области ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар в Ростовской области ликвидирован", - рассказали в МЧС.Ранее региональное ГУМЧС сообщало, что торговый центр загорелся на улице Ленина в Новошахтинске на 30 квадратных метрах. Потом пожар разросся до 1,3 тысячи "квадратов".В Telegram-канале МЧС России сообщалось, что при тушении один пожарный погиб, второй пострадал, их направили к лифту, где могли быть люди. В пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что в пожаре погибла женщина, еще одну сотрудницу ищут.
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происшествия, ростовская область, россия, новошахтинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, Россия, Новошахтинск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области ликвидировали пожар в торговом центре
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