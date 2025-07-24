https://ria.ru/20250724/pozhar-2031152661.html

В Ростовской области ликвидировали пожар в торговом центре

В Ростовской области ликвидировали пожар в торговом центре - РИА Новости, 24.07.2025

В Ростовской области ликвидировали пожар в торговом центре

Пожар в торговом центре Новошахтинска в Ростовской области ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T14:29:00+03:00

2025-07-24T14:29:00+03:00

2025-07-24T14:44:00+03:00

происшествия

ростовская область

россия

новошахтинск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031113705_0:48:1281:768_1920x0_80_0_0_ec2e125f29bd6eb1e07c0435c65d55f7.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пожар в торговом центре Новошахтинска в Ростовской области ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар в Ростовской области ликвидирован", - рассказали в МЧС.Ранее региональное ГУМЧС сообщало, что торговый центр загорелся на улице Ленина в Новошахтинске на 30 квадратных метрах. Потом пожар разросся до 1,3 тысячи "квадратов".В Telegram-канале МЧС России сообщалось, что при тушении один пожарный погиб, второй пострадал, их направили к лифту, где могли быть люди. В пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что в пожаре погибла женщина, еще одну сотрудницу ищут.

https://ria.ru/20250724/sochi-2031023155.html

ростовская область

россия

новошахтинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростовская область, россия, новошахтинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)