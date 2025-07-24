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При тушении пожара в Новошахтинске погиб пожарный - РИА Новости, 24.07.2025
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12:48 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/pozhar-2031115664.html
При тушении пожара в Новошахтинске погиб пожарный
При тушении пожара в Новошахтинске погиб пожарный - РИА Новости, 24.07.2025
При тушении пожара в Новошахтинске погиб пожарный
Один пожарный погиб, второй пострадал при тушении в ТЦ в Новошахтинске, их направили к лифту, где могли быть люди, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:48:00+03:00
2025-07-24T12:48:00+03:00
происшествия
новошахтинск
россия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Один пожарный погиб, второй пострадал при тушении в ТЦ в Новошахтинске, их направили к лифту, где могли быть люди, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "На пожаре в Ростовской области один огнеборец погиб, другой пострадал. Связь с ними была потеряна при поиске людей в горящем торговом центре. Администрация здания сообщила, что в лифте могут находиться двое работников. На их поиск и спасение были направлены звенья газодымозащитной службы МЧС России", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшего пожарного с ожогами конечностей коллеги вынесли из горящего здания и передали врачам.
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новошахтинск
россия
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происшествия, новошахтинск, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новошахтинск, Россия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При тушении пожара в Новошахтинске погиб пожарный

При тушении пожара в ТЦ в Новошахтинске Ростовской области погиб пожарный

© Фото : ГУ МЧС России по Ростовской областиСотрудники МЧС России ликвидируют пожар в торговом центре в Новошахтинске Ростовской области
Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в торговом центре в Новошахтинске Ростовской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Ростовской области
Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в торговом центре в Новошахтинске Ростовской области
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Один пожарный погиб, второй пострадал при тушении в ТЦ в Новошахтинске, их направили к лифту, где могли быть люди, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"На пожаре в Ростовской области один огнеборец погиб, другой пострадал. Связь с ними была потеряна при поиске людей в горящем торговом центре. Администрация здания сообщила, что в лифте могут находиться двое работников. На их поиск и спасение были направлены звенья газодымозащитной службы МЧС России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшего пожарного с ожогами конечностей коллеги вынесли из горящего здания и передали врачам.
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ПроисшествияНовошахтинскРоссияРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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