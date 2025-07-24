https://ria.ru/20250724/pozhar-2031115664.html

При тушении пожара в Новошахтинске погиб пожарный

При тушении пожара в Новошахтинске погиб пожарный - РИА Новости, 24.07.2025

При тушении пожара в Новошахтинске погиб пожарный

Один пожарный погиб, второй пострадал при тушении в ТЦ в Новошахтинске, их направили к лифту, где могли быть люди, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T12:48:00+03:00

2025-07-24T12:48:00+03:00

2025-07-24T12:48:00+03:00

происшествия

новошахтинск

россия

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Один пожарный погиб, второй пострадал при тушении в ТЦ в Новошахтинске, их направили к лифту, где могли быть люди, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "На пожаре в Ростовской области один огнеборец погиб, другой пострадал. Связь с ними была потеряна при поиске людей в горящем торговом центре. Администрация здания сообщила, что в лифте могут находиться двое работников. На их поиск и спасение были направлены звенья газодымозащитной службы МЧС России", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшего пожарного с ожогами конечностей коллеги вынесли из горящего здания и передали врачам.

https://ria.ru/20250724/sochi-2031023155.html

новошахтинск

россия

ростовская область

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происшествия, новошахтинск, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)