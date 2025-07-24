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"Конец войны": Трамп вынудил союзников принять жесткие условия - РИА Новости, 24.07.2025
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08:00 24.07.2025 (обновлено: 17:21 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/poshliny-2030640539.html
"Конец войны": Трамп вынудил союзников принять жесткие условия
"Конец войны": Трамп вынудил союзников принять жесткие условия - РИА Новости, 24.07.2025
"Конец войны": Трамп вынудил союзников принять жесткие условия
Вашингтон продавил торговую сделку с ЕС. Правда, договоренности больше похожи на ультиматум и крайне невыгодны европейцам. Эксперты предупреждают: такая... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T08:00:00+03:00
2025-07-24T17:21:00+03:00
сша
европа
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
экономика
пошлины
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. Вашингтон продавил торговую сделку с ЕС. Правда, договоренности больше похожи на ультиматум и крайне невыгодны европейцам. Эксперты предупреждают: такая политика добром не кончится, ситуация грозит выйти из-под контроля в любой момент.Успешные переговорыОбозначенный Дональдом Трампом срок подходит к концу: с 1 августа вступают в силу 30-процентные пошлины на товары из ЕС. При этом уже действуют секторальные: 25% — на автомобили и автозапчасти, 50 — на сталь и алюминий.Кроме того, Трамп собирается обложить дополнительным налогом экспорт фармацевтических препаратов и полупроводников, а также ввести 50-процентый таможенный сбор на медь. Об отсрочке не может идти и речи, предупредил в воскресенье глава американского Минторга Роберт Латник. Это инструмент перманентного давления, а не элемент стабильного соглашения, отмечает замруководителя комитета по международной кооперации и экспорту "Опоры России" Намер Ради.Для Европы такое положение вещей не сулит ничего хорошего. "Эта прибавка обойдется экономике ЕС в 0,6% ВВП, или 100 миллиардов долларов", — уточняет ведущий научный сотрудник международной лаборатории исследований внешней торговли ИПЭИ Президентской академии Владимир Седалищев. По его оценке, в результате экспорт за океан просядет более чем на четверть. Особенно пострадают автопром, электроника и фармацевтика (если для нее не сделают исключения). Спад в этих отраслях может достичь шести процентов.Американские пошлины уже охватывают порядка 70% европейского экспорта. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен выражала готовность и к переговорам, и к контрмерам.Попытки достичь компромисса пока ни к чему не привели. Трамп не заинтересован в торговом соглашении с ЕС и угрожает суровыми последствиями за любые ответные действия.Так, в письме, адресованном главе ЕК, сообщается, что если Европа повысит пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к собственным 30-процентным ставкам. В интервью телеканалу Real America's Voice Трамп заявил, что Евросоюз годами "ужасно обращался с нами и наносил нам финансовый ущерб".Не совсем согласныДля ЕС важно сохранить хоть какой-то доступ на заокеанский рынок, указывает Седалищев. В итоге Брюсселю не остается ничего другого, кроме как уступить. "Европейские чиновники готовы на непропорциональную сделку в пользу США, если это понадобится для выхода из тупика до истечения крайнего срока", — сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.Говорить о добровольном согласии не приходится. "Брюссель угодил в ловушку: рычагов давления на Трампа нет, перспектива эскалации до пошлин в 50-100% реальна, а времени на контратаку до 1 августа катастрофически мало. Это вынужденная пауза под дулом пистолета, а не компромисс", — объясняет Ради.Ничто не мешает Брюсселю и другим партнерам Вашингтона обсуждать с американской администрацией условия торговли, указал Латник. И еврочиновники стараются изо всех сил."Переговоры проходят непросто. Если не достигнем сбалансированного соглашения, мы оставляем за собой право на контрмеры для защиты интересов ЕС", — цитирует Bloomberg министра финансов Франции Эрика Ломбарда.Financial Times пишет, что Брюссель ждет от ЕК решительных действий, контрудара по американским компаниям. По данным источников Wall Street Journal, речь идет о сборах и ограничениях на цифровые услуги и доступе к госзакупкам.Со всех сторонЭксперты сходятся во мнении, что в конечном счете такое давление выйдет США боком. Пошлины делают импорт дороже, бьют по потребителям и отраслям, зависящим от зарубежных компонентов. Хотя они способны стимулировать производство в отдельных секторах (например, сталелитейном), это компенсируется ответными мерами других стран и повышением себестоимости выпускаемой продукции.Кроме того, глобализация сделала экономики взаимозависимыми, поэтому попытки отгородиться усиливают инфляцию и снижают конкурентоспособность американских компаний, отмечает заместитель директора АНО "Центр развития законодательства" Дмитрий Матюшенков. "Эффективнее были бы инвестиции в инфраструктуру и технологии, но это не в стиле Трампа, который хочет результатов здесь и сейчас", — добавляет он.Тем временем президент США расширяет торговые войны. Кроме ЕС, под 30-процентные пошлины попадает Мексика. На очереди Индия. Правда, в интервью Real America's Voice Трамп сообщил, что эти страны близки к соглашению.А вот до определенности с Канадой пока далеко. "Они нас очень сильно обидели. Установив для наших фермеров таможенные сборы в 400 процентов, они оскорбили Соединенные Штаты", — подчеркнул американский лидер.Договоренность с Китаем выглядит тоже очень шатко. В середине мая условились о взаимном снижении сборов до 10% на 90 дней, но США продолжают брать 30%, поскольку действует "фентаниловая" пошлина в 20%."Это хрупкое перемирие до ноября, не более. Долгосрочной перспективы у сделки нет, структурные конфликты лишь законсервированы", — считает Ради.Масла в огонь подливает то, что Трамп может применить CAATSA, "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций" к покупателям российских энергоресурсов, включая ЕС и Китай. Это самоубийственный шаг, уверены эксперты. Впрочем, Белый дом и так уже испортил отношения с торговыми партнерами по всему миру. При самом худшем развитии событий Вашингтон рискует получить единый фронт противников.
https://ria.ru/20250721/byudzhet-2029942094.html
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сша, европа, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, экономика, пошлины, реакция на пошлины сша, торговые пошлины
США, Европа, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Экономика, Пошлины, Реакция на пошлины США, торговые пошлины
"Конец войны": Трамп вынудил союзников принять жесткие условия

Экономист Ради: долгосрочной перспективы у сделки США с ЕС нет

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент Дональд Трамп после подписания указа о введении новых пошлин на импортные товары в Розовом саду Белого дома
Президент Дональд Трамп после подписания указа о введении новых пошлин на импортные товары в Розовом саду Белого дома - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. Вашингтон продавил торговую сделку с ЕС. Правда, договоренности больше похожи на ультиматум и крайне невыгодны европейцам. Эксперты предупреждают: такая политика добром не кончится, ситуация грозит выйти из-под контроля в любой момент.

Успешные переговоры

Обозначенный Дональдом Трампом срок подходит к концу: с 1 августа вступают в силу 30-процентные пошлины на товары из ЕС. При этом уже действуют секторальные: 25% — на автомобили и автозапчасти, 50 — на сталь и алюминий.
Кроме того, Трамп собирается обложить дополнительным налогом экспорт фармацевтических препаратов и полупроводников, а также ввести 50-процентый таможенный сбор на медь. Об отсрочке не может идти и речи, предупредил в воскресенье глава американского Минторга Роберт Латник. Это инструмент перманентного давления, а не элемент стабильного соглашения, отмечает замруководителя комитета по международной кооперации и экспорту "Опоры России" Намер Ради.
© AP Photo / Michael ProbstПрезидент США Дональд Трамп на экране монитора на фондовой бирже во Франкфурте, Германия
Президент США Дональд Трамп на экране монитора на фондовой бирже во Франкфурте, Германия - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Michael Probst
Президент США Дональд Трамп на экране монитора на фондовой бирже во Франкфурте, Германия
Для Европы такое положение вещей не сулит ничего хорошего. "Эта прибавка обойдется экономике ЕС в 0,6% ВВП, или 100 миллиардов долларов", — уточняет ведущий научный сотрудник международной лаборатории исследований внешней торговли ИПЭИ Президентской академии Владимир Седалищев. По его оценке, в результате экспорт за океан просядет более чем на четверть. Особенно пострадают автопром, электроника и фармацевтика (если для нее не сделают исключения). Спад в этих отраслях может достичь шести процентов.
Американские пошлины уже охватывают порядка 70% европейского экспорта. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен выражала готовность и к переговорам, и к контрмерам.
Попытки достичь компромисса пока ни к чему не привели. Трамп не заинтересован в торговом соглашении с ЕС и угрожает суровыми последствиями за любые ответные действия.
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Так, в письме, адресованном главе ЕК, сообщается, что если Европа повысит пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к собственным 30-процентным ставкам. В интервью телеканалу Real America's Voice Трамп заявил, что Евросоюз годами "ужасно обращался с нами и наносил нам финансовый ущерб".

Не совсем согласны

Для ЕС важно сохранить хоть какой-то доступ на заокеанский рынок, указывает Седалищев. В итоге Брюсселю не остается ничего другого, кроме как уступить. "Европейские чиновники готовы на непропорциональную сделку в пользу США, если это понадобится для выхода из тупика до истечения крайнего срока", — сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПамятник-скульптура знаку "Евро" у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Памятник-скульптура знаку Евро у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Памятник-скульптура знаку "Евро" у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Говорить о добровольном согласии не приходится. "Брюссель угодил в ловушку: рычагов давления на Трампа нет, перспектива эскалации до пошлин в 50-100% реальна, а времени на контратаку до 1 августа катастрофически мало. Это вынужденная пауза под дулом пистолета, а не компромисс", — объясняет Ради.
Ничто не мешает Брюсселю и другим партнерам Вашингтона обсуждать с американской администрацией условия торговли, указал Латник. И еврочиновники стараются изо всех сил.
"Переговоры проходят непросто. Если не достигнем сбалансированного соглашения, мы оставляем за собой право на контрмеры для защиты интересов ЕС", — цитирует Bloomberg министра финансов Франции Эрика Ломбарда.
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Financial Times пишет, что Брюссель ждет от ЕК решительных действий, контрудара по американским компаниям. По данным источников Wall Street Journal, речь идет о сборах и ограничениях на цифровые услуги и доступе к госзакупкам.

Со всех сторон

Эксперты сходятся во мнении, что в конечном счете такое давление выйдет США боком. Пошлины делают импорт дороже, бьют по потребителям и отраслям, зависящим от зарубежных компонентов. Хотя они способны стимулировать производство в отдельных секторах (например, сталелитейном), это компенсируется ответными мерами других стран и повышением себестоимости выпускаемой продукции.
Кроме того, глобализация сделала экономики взаимозависимыми, поэтому попытки отгородиться усиливают инфляцию и снижают конкурентоспособность американских компаний, отмечает заместитель директора АНО "Центр развития законодательства" Дмитрий Матюшенков. "Эффективнее были бы инвестиции в инфраструктуру и технологии, но это не в стиле Трампа, который хочет результатов здесь и сейчас", — добавляет он.
Тем временем президент США расширяет торговые войны. Кроме ЕС, под 30-процентные пошлины попадает Мексика. На очереди Индия. Правда, в интервью Real America's Voice Трамп сообщил, что эти страны близки к соглашению.
© AP Photo / Andy WongПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в Пекине - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Andy Wong
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в Пекине
А вот до определенности с Канадой пока далеко. "Они нас очень сильно обидели. Установив для наших фермеров таможенные сборы в 400 процентов, они оскорбили Соединенные Штаты", — подчеркнул американский лидер.
Договоренность с Китаем выглядит тоже очень шатко. В середине мая условились о взаимном снижении сборов до 10% на 90 дней, но США продолжают брать 30%, поскольку действует "фентаниловая" пошлина в 20%.
"Это хрупкое перемирие до ноября, не более. Долгосрочной перспективы у сделки нет, структурные конфликты лишь законсервированы", — считает Ради.
Масла в огонь подливает то, что Трамп может применить CAATSA, "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций" к покупателям российских энергоресурсов, включая ЕС и Китай. Это самоубийственный шаг, уверены эксперты. Впрочем, Белый дом и так уже испортил отношения с торговыми партнерами по всему миру. При самом худшем развитии событий Вашингтон рискует получить единый фронт противников.
 
СШАЕвропаДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияЭкономикаПошлиныРеакция на пошлины СШАторговые пошлины
 
 
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