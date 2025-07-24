"Конец войны": Трамп вынудил союзников принять жесткие условия
Экономист Ради: долгосрочной перспективы у сделки США с ЕС нет
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент Дональд Трамп после подписания указа о введении новых пошлин на импортные товары в Розовом саду Белого дома
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. Вашингтон продавил торговую сделку с ЕС. Правда, договоренности больше похожи на ультиматум и крайне невыгодны европейцам. Эксперты предупреждают: такая политика добром не кончится, ситуация грозит выйти из-под контроля в любой момент.
Успешные переговоры
Обозначенный Дональдом Трампом срок подходит к концу: с 1 августа вступают в силу 30-процентные пошлины на товары из ЕС. При этом уже действуют секторальные: 25% — на автомобили и автозапчасти, 50 — на сталь и алюминий.
Кроме того, Трамп собирается обложить дополнительным налогом экспорт фармацевтических препаратов и полупроводников, а также ввести 50-процентый таможенный сбор на медь. Об отсрочке не может идти и речи, предупредил в воскресенье глава американского Минторга Роберт Латник. Это инструмент перманентного давления, а не элемент стабильного соглашения, отмечает замруководителя комитета по международной кооперации и экспорту "Опоры России" Намер Ради.
© AP Photo / Michael ProbstПрезидент США Дональд Трамп на экране монитора на фондовой бирже во Франкфурте, Германия
© AP Photo / Michael Probst
Президент США Дональд Трамп на экране монитора на фондовой бирже во Франкфурте, Германия
Для Европы такое положение вещей не сулит ничего хорошего. "Эта прибавка обойдется экономике ЕС в 0,6% ВВП, или 100 миллиардов долларов", — уточняет ведущий научный сотрудник международной лаборатории исследований внешней торговли ИПЭИ Президентской академии Владимир Седалищев. По его оценке, в результате экспорт за океан просядет более чем на четверть. Особенно пострадают автопром, электроника и фармацевтика (если для нее не сделают исключения). Спад в этих отраслях может достичь шести процентов.
Американские пошлины уже охватывают порядка 70% европейского экспорта. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен выражала готовность и к переговорам, и к контрмерам.
Попытки достичь компромисса пока ни к чему не привели. Трамп не заинтересован в торговом соглашении с ЕС и угрожает суровыми последствиями за любые ответные действия.
Так, в письме, адресованном главе ЕК, сообщается, что если Европа повысит пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к собственным 30-процентным ставкам. В интервью телеканалу Real America's Voice Трамп заявил, что Евросоюз годами "ужасно обращался с нами и наносил нам финансовый ущерб".
Не совсем согласны
Для ЕС важно сохранить хоть какой-то доступ на заокеанский рынок, указывает Седалищев. В итоге Брюсселю не остается ничего другого, кроме как уступить. "Европейские чиновники готовы на непропорциональную сделку в пользу США, если это понадобится для выхода из тупика до истечения крайнего срока", — сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПамятник-скульптура знаку "Евро" у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Памятник-скульптура знаку "Евро" у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Говорить о добровольном согласии не приходится. "Брюссель угодил в ловушку: рычагов давления на Трампа нет, перспектива эскалации до пошлин в 50-100% реальна, а времени на контратаку до 1 августа катастрофически мало. Это вынужденная пауза под дулом пистолета, а не компромисс", — объясняет Ради.
Ничто не мешает Брюсселю и другим партнерам Вашингтона обсуждать с американской администрацией условия торговли, указал Латник. И еврочиновники стараются изо всех сил.
"Переговоры проходят непросто. Если не достигнем сбалансированного соглашения, мы оставляем за собой право на контрмеры для защиты интересов ЕС", — цитирует Bloomberg министра финансов Франции Эрика Ломбарда.
Financial Times пишет, что Брюссель ждет от ЕК решительных действий, контрудара по американским компаниям. По данным источников Wall Street Journal, речь идет о сборах и ограничениях на цифровые услуги и доступе к госзакупкам.
Со всех сторон
Эксперты сходятся во мнении, что в конечном счете такое давление выйдет США боком. Пошлины делают импорт дороже, бьют по потребителям и отраслям, зависящим от зарубежных компонентов. Хотя они способны стимулировать производство в отдельных секторах (например, сталелитейном), это компенсируется ответными мерами других стран и повышением себестоимости выпускаемой продукции.
Кроме того, глобализация сделала экономики взаимозависимыми, поэтому попытки отгородиться усиливают инфляцию и снижают конкурентоспособность американских компаний, отмечает заместитель директора АНО "Центр развития законодательства" Дмитрий Матюшенков. "Эффективнее были бы инвестиции в инфраструктуру и технологии, но это не в стиле Трампа, который хочет результатов здесь и сейчас", — добавляет он.
Тем временем президент США расширяет торговые войны. Кроме ЕС, под 30-процентные пошлины попадает Мексика. На очереди Индия. Правда, в интервью Real America's Voice Трамп сообщил, что эти страны близки к соглашению.
© AP Photo / Andy WongПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в Пекине
© AP Photo / Andy Wong
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в Пекине
А вот до определенности с Канадой пока далеко. "Они нас очень сильно обидели. Установив для наших фермеров таможенные сборы в 400 процентов, они оскорбили Соединенные Штаты", — подчеркнул американский лидер.
Договоренность с Китаем выглядит тоже очень шатко. В середине мая условились о взаимном снижении сборов до 10% на 90 дней, но США продолжают брать 30%, поскольку действует "фентаниловая" пошлина в 20%.
"Это хрупкое перемирие до ноября, не более. Долгосрочной перспективы у сделки нет, структурные конфликты лишь законсервированы", — считает Ради.
Масла в огонь подливает то, что Трамп может применить CAATSA, "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций" к покупателям российских энергоресурсов, включая ЕС и Китай. Это самоубийственный шаг, уверены эксперты. Впрочем, Белый дом и так уже испортил отношения с торговыми партнерами по всему миру. При самом худшем развитии событий Вашингтон рискует получить единый фронт противников.