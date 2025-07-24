Рейтинг@Mail.ru
Полицейский признал вину в получении взяток от сотрудников Baza - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 24.07.2025 (обновлено: 17:46 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/politseyskiy--2031216004.html
Полицейский признал вину в получении взяток от сотрудников Baza
Полицейский признал вину в получении взяток от сотрудников Baza - РИА Новости, 24.07.2025
Полицейский признал вину в получении взяток от сотрудников Baza
Оперуполномоченный угрозыска из Белгорода Александр Селиванов признал вину в получении взяток от сотрудников Telegram-канала Baza за предоставление информации,... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T17:39:00+03:00
2025-07-24T17:46:00+03:00
белгород
обыски в офисе telegram-канала baza
telegram-канал baza
общество
москва
россия
александр селиванов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Оперуполномоченный угрозыска из Белгорода Александр Селиванов признал вину в получении взяток от сотрудников Telegram-канала Baza за предоставление информации, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы, где рассматривается ходатайство следователя об избрании ему ареста."Полностью признаю вину по статье 290 (УК РФ)", - заявил обвиняемый в суде.Он просил не заключать его под стражу, поскольку сотрудничает со следствием и готов по первому требованию являться по указанию следователя.
https://ria.ru/20250723/mvd-2030909915.html
белгород
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, обыски в офисе telegram-канала baza, telegram-канал baza, общество, москва, россия, александр селиванов
Белгород, Обыски в офисе Telegram-канала Baza, Telegram-канал Baza, Общество, Москва, Россия, Александр Селиванов
Полицейский признал вину в получении взяток от сотрудников Baza

Полицейский из Белгорода признал вину в получении взяток от сотрудников Baza

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Оперуполномоченный угрозыска из Белгорода Александр Селиванов признал вину в получении взяток от сотрудников Telegram-канала Baza за предоставление информации, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы, где рассматривается ходатайство следователя об избрании ему ареста.
"Полностью признаю вину по статье 290 (УК РФ)", - заявил обвиняемый в суде.
Он просил не заключать его под стражу, поскольку сотрудничает со следствием и готов по первому требованию являться по указанию следователя.
Кадры задержания полицейских, которые, по версии следствия, передавали информацию Telegram-каналу Baza - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
МВД показало кадры задержания полицейских, передававших информацию Baza
23 июля, 17:48
 
БелгородОбыски в офисе Telegram-канала BazaTelegram-канал BazaОбществоМоскваРоссияАлександр Селиванов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала