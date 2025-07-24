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Полицейский признал вину в получении взяток от сотрудников Baza

Полицейский признал вину в получении взяток от сотрудников Baza - РИА Новости, 24.07.2025

Полицейский признал вину в получении взяток от сотрудников Baza

Оперуполномоченный угрозыска из Белгорода Александр Селиванов признал вину в получении взяток от сотрудников Telegram-канала Baza за предоставление информации,... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T17:39:00+03:00

2025-07-24T17:39:00+03:00

2025-07-24T17:46:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Оперуполномоченный угрозыска из Белгорода Александр Селиванов признал вину в получении взяток от сотрудников Telegram-канала Baza за предоставление информации, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы, где рассматривается ходатайство следователя об избрании ему ареста."Полностью признаю вину по статье 290 (УК РФ)", - заявил обвиняемый в суде.Он просил не заключать его под стражу, поскольку сотрудничает со следствием и готов по первому требованию являться по указанию следователя.

https://ria.ru/20250723/mvd-2030909915.html

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