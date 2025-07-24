https://ria.ru/20250724/pokrytie-2031171620.html

Покрытие на ведущих к спортучреждениям дорогах обновили в Подмосковье

Покрытие на ведущих к спортучреждениям дорогах обновили в Подмосковье - РИА Новости, 24.07.2025

Покрытие на ведущих к спортучреждениям дорогах обновили в Подмосковье

Специалисты "Мосавтодора" отремонтировали больше 68 километров покрытия на 26 участках, ведущих к спорткомплексам, физкультурно-оздоровительным комплексам,... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T15:21:00+03:00

2025-07-24T15:21:00+03:00

2025-07-24T15:21:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Специалисты "Мосавтодора" отремонтировали больше 68 километров покрытия на 26 участках, ведущих к спорткомплексам, физкультурно-оздоровительным комплексам, стадионам не только в черте городов, но и в малых населенных пунктах Московской области, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин. Работы ведутся по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". "Всего в рамках ремонтного сезона в Подмосковье планируется обновить более 145 километров покрытия более чем на 60 участках региональных дорог, ведущих к спортивным объектам, чтобы обеспечить к ним комфортный подъезд", – приводит пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона слова Сибатулина. Он добавил, что благодаря работам, выполненным по нацпроекту, улучшилась транспортная доступность спортивных объектов в 14 округах. И это стимулирует развитие физической культуры и спорта на региональном уровне. Так, в Дмитрове отремонтировали дорогу на улице Космонавтов, которая ведет к стадиону "Авангард". Привели в порядок и подъезд от Дмитровского шоссе к Яхроме, неподалеку от которого расположились бассейн "Кашалот" и несколько горнолыжных комплексов. А в Раменском отремонтировали Северное шоссе, любители спорта используют его по пути к домашней арене футбольный клуб "Леон Сатурн", бассейну, тренажерному залу, скалодрому и скейт-парку. В Королеве привели в порядок путь к спортивному комплексу на улице Советской, в Егорьевске – к спортивному клубу "Авиатор" на улице Владимирской. А в Лосино-Петровском отремонтировали дорогу на улице 7 Ноября, которая ведет к местному физкультурно-оздоровительному комплексу, спортивной школе и стадиону. "В Наро-Фоминском округе участок отремонтированного Дороховского шоссе обеспечивает удобный подъезд к стадиону "Заречье" в Верее. В городском округе Серпухов отремонтировали подъездную дорогу к деревне Большая Городня, где расположилось центральное стрельбище Федерации практической стрельбы. А в Коломне по обновленной улице Октябрьской Революции можно добраться до стадиона "Авангард" и мотодрома", – говорится в сообщении. По данным пресс-службы, завершить ремонт планируется осенью. На участках кроме замены покрытия, укрепят обочины и нанесут разметку.

https://ria.ru/20250724/dubna-2031170992.html

https://ria.ru/20250724/podmoskove-2031149588.html

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московская область (подмосковье), спорт