https://ria.ru/20250724/podmoskove-2031149588.html

Жители Подмосковья смогут провериться на рак бесплатно 26 июля

Жители Подмосковья смогут провериться на рак бесплатно 26 июля - РИА Новости, 24.07.2025

Жители Подмосковья смогут провериться на рак бесплатно 26 июля

Жители Московской области смогут пройти бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в рамках дня открытых дверей, он состоится... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T14:15:00+03:00

2025-07-24T14:15:00+03:00

2025-07-24T14:15:00+03:00

новости подмосковья

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онкология

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Жители Московской области смогут пройти бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в рамках дня открытых дверей, он состоится 26 июля с 09.00 до 14.00, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. "Для своевременного выявления онкологических заболеваний важно регулярно проходить диагностику. Это позволит вовремя выявить болезнь и оперативно начать лечение. В ближайшую субботу жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг в любом из 25 центров амбулаторной онкологической помощи. Мы проводим такие дни открытых дверей ежемесячно, и с начала года возможностью проверить свое здоровье воспользовались более 6 тысяч человек", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. В ходе обследования женщины смогут получить консультацию онкологов, а также пройти маммографию или УЗИ молочных желез. Мужчинам будет доступен ПСА-тест на рак простаты. Все желающие смогут пройти диагностику новообразований кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и легких. Принять участие в мероприятии смогут жители Московской области старше 18 лет. При себе им необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований для консультации с врачом (при наличии). В пресс-службе регионального Минздрава пациентам посоветовали предварительно записаться в ЦАОП.

https://ria.ru/20250723/podmoskove-2030924132.html

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московская область (подмосковье), онкология