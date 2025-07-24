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Жители Подмосковья смогут провериться на рак бесплатно 26 июля - РИА Новости, 24.07.2025
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Новости Подмосковья
 
14:15 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/podmoskove-2031149588.html
Жители Подмосковья смогут провериться на рак бесплатно 26 июля
Жители Подмосковья смогут провериться на рак бесплатно 26 июля - РИА Новости, 24.07.2025
Жители Подмосковья смогут провериться на рак бесплатно 26 июля
Жители Московской области смогут пройти бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в рамках дня открытых дверей, он состоится... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:15:00+03:00
2025-07-24T14:15:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
онкология
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Жители Московской области смогут пройти бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в рамках дня открытых дверей, он состоится 26 июля с 09.00 до 14.00, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. "Для своевременного выявления онкологических заболеваний важно регулярно проходить диагностику. Это позволит вовремя выявить болезнь и оперативно начать лечение. В ближайшую субботу жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг в любом из 25 центров амбулаторной онкологической помощи. Мы проводим такие дни открытых дверей ежемесячно, и с начала года возможностью проверить свое здоровье воспользовались более 6 тысяч человек", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. В ходе обследования женщины смогут получить консультацию онкологов, а также пройти маммографию или УЗИ молочных желез. Мужчинам будет доступен ПСА-тест на рак простаты. Все желающие смогут пройти диагностику новообразований кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и легких. Принять участие в мероприятии смогут жители Московской области старше 18 лет. При себе им необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований для консультации с врачом (при наличии). В пресс-службе регионального Минздрава пациентам посоветовали предварительно записаться в ЦАОП.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), онкология
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Онкология
Жители Подмосковья смогут провериться на рак бесплатно 26 июля

Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг 26 июля

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПациент проходит обследование
Пациент проходит обследование - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Пациент проходит обследование. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Жители Московской области смогут пройти бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в рамках дня открытых дверей, он состоится 26 июля с 09.00 до 14.00, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
"Для своевременного выявления онкологических заболеваний важно регулярно проходить диагностику. Это позволит вовремя выявить болезнь и оперативно начать лечение. В ближайшую субботу жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг в любом из 25 центров амбулаторной онкологической помощи. Мы проводим такие дни открытых дверей ежемесячно, и с начала года возможностью проверить свое здоровье воспользовались более 6 тысяч человек", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
В ходе обследования женщины смогут получить консультацию онкологов, а также пройти маммографию или УЗИ молочных желез. Мужчинам будет доступен ПСА-тест на рак простаты. Все желающие смогут пройти диагностику новообразований кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и легких.
Принять участие в мероприятии смогут жители Московской области старше 18 лет. При себе им необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований для консультации с врачом (при наличии). В пресс-службе регионального Минздрава пациентам посоветовали предварительно записаться в ЦАОП.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Онкология
 
 
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