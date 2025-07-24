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Родственники пропавших бойцов ВСУ вышли на пикет в Одессе, сообщил источник - РИА Новости, 24.07.2025
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17:36 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/piket-2031215635.html
Родственники пропавших бойцов ВСУ вышли на пикет в Одессе, сообщил источник
Родственники пропавших бойцов ВСУ вышли на пикет в Одессе, сообщил источник - РИА Новости, 24.07.2025
Родственники пропавших бойцов ВСУ вышли на пикет в Одессе, сообщил источник
Родственники пропавших без вести бойцов ВСУ вышли на пикет в Одессе с требованием к властям дать информацию о судьбе родных, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T17:36:00+03:00
2025-07-24T17:36:00+03:00
одесса
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
красноармейск
запорожская область
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Родственники пропавших без вести бойцов ВСУ вышли на пикет в Одессе с требованием к властям дать информацию о судьбе родных, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 18 июля заявил РИА Новости, что украинские власти скрывают данные о потерях ВСУ и не спешат забирать тела погибших военнослужащих, чтобы не выплачивать компенсации семьям. "Жены и родственники солдат вышли на пикеты в Одессе, требуя от власти ответа, где их близкие. Причина - огромные потери, особенно под Красноармейском (украинское название - Покровск). Это одно из самых "мясных" направлений", - сказал РИА Новости собеседник агентства. Источник отметил, что несколько десятков человек пришли с флагами 35-й бригады морской пехоты, 59-й штурмовой бригады, 95-й десантно-штурмовой бригады, штурмовой бригады "Лють". Красноармейск считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима. ВСУ за 2024 год потеряли свыше 590 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, подсчитало РИА Новости, основываясь на данных Минобороны РФ. Потери за первый квартал 2025 года, согласно той же методике подсчета, составили свыше 138 тысяч человек. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале отмечал, что при нынешней ситуации с количеством дезертиров в рядах украинской армии крушения фронта избежать не удастся. Количество дезертиров он оценил в 500 тысяч человек.
https://ria.ru/20250718/priznanie-2029930520.html
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одесса
красноармейск
запорожская область
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одесса, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), красноармейск, запорожская область
Одесса, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Красноармейск, Запорожская область
Родственники пропавших бойцов ВСУ вышли на пикет в Одессе, сообщил источник

Родственники пропавших без вести бойцов ВСУ вышли на пикет в Одессе

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Родственники пропавших без вести бойцов ВСУ вышли на пикет в Одессе с требованием к властям дать информацию о судьбе родных, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 18 июля заявил РИА Новости, что украинские власти скрывают данные о потерях ВСУ и не спешат забирать тела погибших военнослужащих, чтобы не выплачивать компенсации семьям.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Источник: командование одной из бригад ВСУ отказалось признать погибших
18 июля, 13:17
"Жены и родственники солдат вышли на пикеты в Одессе, требуя от власти ответа, где их близкие. Причина - огромные потери, особенно под Красноармейском (украинское название - Покровск). Это одно из самых "мясных" направлений", - сказал РИА Новости собеседник агентства.
Источник отметил, что несколько десятков человек пришли с флагами 35-й бригады морской пехоты, 59-й штурмовой бригады, 95-й десантно-штурмовой бригады, штурмовой бригады "Лють".
Красноармейск считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.
ВСУ за 2024 год потеряли свыше 590 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, подсчитало РИА Новости, основываясь на данных Минобороны РФ. Потери за первый квартал 2025 года, согласно той же методике подсчета, составили свыше 138 тысяч человек.
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале отмечал, что при нынешней ситуации с количеством дезертиров в рядах украинской армии крушения фронта избежать не удастся. Количество дезертиров он оценил в 500 тысяч человек.
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