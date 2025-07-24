https://ria.ru/20250724/piket-2031215635.html

Родственники пропавших бойцов ВСУ вышли на пикет в Одессе, сообщил источник

Родственники пропавших бойцов ВСУ вышли на пикет в Одессе, сообщил источник - РИА Новости, 24.07.2025

Родственники пропавших бойцов ВСУ вышли на пикет в Одессе, сообщил источник

Родственники пропавших без вести бойцов ВСУ вышли на пикет в Одессе с требованием к властям дать информацию о судьбе родных, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T17:36:00+03:00

2025-07-24T17:36:00+03:00

2025-07-24T17:36:00+03:00

одесса

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

красноармейск

запорожская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967002396_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_53ec6577a4a9f48bfffe3d4e7c217882.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Родственники пропавших без вести бойцов ВСУ вышли на пикет в Одессе с требованием к властям дать информацию о судьбе родных, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 18 июля заявил РИА Новости, что украинские власти скрывают данные о потерях ВСУ и не спешат забирать тела погибших военнослужащих, чтобы не выплачивать компенсации семьям. "Жены и родственники солдат вышли на пикеты в Одессе, требуя от власти ответа, где их близкие. Причина - огромные потери, особенно под Красноармейском (украинское название - Покровск). Это одно из самых "мясных" направлений", - сказал РИА Новости собеседник агентства. Источник отметил, что несколько десятков человек пришли с флагами 35-й бригады морской пехоты, 59-й штурмовой бригады, 95-й десантно-штурмовой бригады, штурмовой бригады "Лють". Красноармейск считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима. ВСУ за 2024 год потеряли свыше 590 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, подсчитало РИА Новости, основываясь на данных Минобороны РФ. Потери за первый квартал 2025 года, согласно той же методике подсчета, составили свыше 138 тысяч человек. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале отмечал, что при нынешней ситуации с количеством дезертиров в рядах украинской армии крушения фронта избежать не удастся. Количество дезертиров он оценил в 500 тысяч человек.

https://ria.ru/20250718/priznanie-2029930520.html

https://ria.ru/20250720/plennyy-2030230063.html

одесса

красноармейск

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

одесса, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), красноармейск, запорожская область