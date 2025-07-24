https://ria.ru/20250724/peskov-2031077893.html

Контакт России с США может быть оперативно организован, заявил Песков

Контакт России с США может быть оперативно организован, заявил Песков - РИА Новости, 24.07.2025

Контакт России с США может быть оперативно организован, заявил Песков

Контакт Москвы с Вашингтоном может быть оперативно организован при необходимости, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T11:09:00+03:00

2025-07-24T11:09:00+03:00

2025-07-24T11:20:00+03:00

сша

россия

дмитрий песков

москва

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Контакт Москвы с Вашингтоном может быть оперативно организован при необходимости, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Если это потребуется, то такой контакт может быть очень оперативно организован, потому что сейчас действительно налажена система диалога. И еще раз повторяю, если будет необходимость, то контакт состоится", - сказал Песков журналистам на вопрос о возможности контакта Москвы с Вашингтоном.

https://ria.ru/20250723/drony-2030995790.html

сша

россия

москва

вашингтон (штат)

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2025

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сша, россия, дмитрий песков, москва, вашингтон (штат)