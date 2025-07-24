https://ria.ru/20250724/peskov-2031077893.html
Контакт России с США может быть оперативно организован, заявил Песков
Контакт России с США может быть оперативно организован, заявил Песков - РИА Новости, 24.07.2025
Контакт России с США может быть оперативно организован, заявил Песков
Контакт Москвы с Вашингтоном может быть оперативно организован при необходимости, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:09:00+03:00
2025-07-24T11:09:00+03:00
2025-07-24T11:20:00+03:00
сша
россия
дмитрий песков
москва
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Контакт Москвы с Вашингтоном может быть оперативно организован при необходимости, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Если это потребуется, то такой контакт может быть очень оперативно организован, потому что сейчас действительно налажена система диалога. И еще раз повторяю, если будет необходимость, то контакт состоится", - сказал Песков журналистам на вопрос о возможности контакта Москвы с Вашингтоном.
https://ria.ru/20250723/drony-2030995790.html
сша
россия
москва
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сша, россия, дмитрий песков, москва, вашингтон (штат)
США, Россия, Дмитрий Песков, Москва, Вашингтон (штат)
Контакт России с США может быть оперативно организован, заявил Песков
Песков: контакт между Россией и США может быть организован при необходимости