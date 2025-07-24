https://ria.ru/20250724/peskov-2031077177.html

Песков оценил возможность встречи России и Украины на высшем уровне

Песков оценил возможность встречи России и Украины на высшем уровне - РИА Новости, 24.07.2025

Песков оценил возможность встречи России и Украины на высшем уровне

Разговор о возможной встрече на высшем уровне России и Украины будет возможен после проделанной предметной работы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T11:07:00+03:00

2025-07-24T11:07:00+03:00

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россия

украина

владимир мединский

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Разговор о возможной встрече на высшем уровне России и Украины будет возможен после проделанной предметной работы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Повестка конструктивная, конкретная, нацелена именно на предметную работу, которая может привести к достижению конкретных результатов. Затем уже может последовать разговор об организации встречи - той самой встречи (на высшем уровне - ред.), о которой сейчас говорит украинская сторона", - сказал он журналистам.Песков отметил, что сначала все-таки необходимо проделать весь объем работы.Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины начался после 20.30 мск среды во Дворце Чираган и продлился около часа, передает корреспондент РИА Новости. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет.Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250723/medinskij-2031002841.html

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россия, украина, владимир мединский, дмитрий песков, владимир путин