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Песков оценил возможность встречи России и Украины на высшем уровне - РИА Новости, 24.07.2025
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11:07 24.07.2025 (обновлено: 11:23 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/peskov-2031077177.html
Песков оценил возможность встречи России и Украины на высшем уровне
Песков оценил возможность встречи России и Украины на высшем уровне - РИА Новости, 24.07.2025
Песков оценил возможность встречи России и Украины на высшем уровне
Разговор о возможной встрече на высшем уровне России и Украины будет возможен после проделанной предметной работы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:07:00+03:00
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россия
украина
владимир мединский
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Разговор о возможной встрече на высшем уровне России и Украины будет возможен после проделанной предметной работы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Повестка конструктивная, конкретная, нацелена именно на предметную работу, которая может привести к достижению конкретных результатов. Затем уже может последовать разговор об организации встречи - той самой встречи (на высшем уровне - ред.), о которой сейчас говорит украинская сторона", - сказал он журналистам.Песков отметил, что сначала все-таки необходимо проделать весь объем работы.Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины начался после 20.30 мск среды во Дворце Чираган и продлился около часа, передает корреспондент РИА Новости. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет.Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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россия, украина, владимир мединский, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Украина, Владимир Мединский, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков оценил возможность встречи России и Украины на высшем уровне

Песков: встреча на высшем уровне возможна только после подготовки

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Разговор о возможной встрече на высшем уровне России и Украины будет возможен после проделанной предметной работы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Повестка конструктивная, конкретная, нацелена именно на предметную работу, которая может привести к достижению конкретных результатов. Затем уже может последовать разговор об организации встречи - той самой встречи (на высшем уровне - ред.), о которой сейчас говорит украинская сторона", - сказал он журналистам.
Песков отметил, что сначала все-таки необходимо проделать весь объем работы.
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины начался после 20.30 мск среды во Дворце Чираган и продлился около часа, передает корреспондент РИА Новости. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет.
Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Помощник президента РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Мединский заявил о важности подготовки встречи Путина и Зеленского
23 июля, 22:36
 
РоссияУкраинаВладимир МединскийДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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