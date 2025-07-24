https://ria.ru/20250724/peskov-2031076466.html

Песков: Украина удерживает мирных жителей как заложников

Песков: Украина удерживает мирных жителей как заложников - РИА Новости, 24.07.2025

Песков: Украина удерживает мирных жителей как заложников

Гражданские лица удерживаются на Украине фактически как заложники, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T11:05:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Гражданские лица удерживаются на Украине фактически как заложники, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Предложения российской стороны (Украине - ред.) конкретные, конструктивные, необходимые гражданам двух стран: и продолжение обмена, и возвращение гражданских лиц, которые фактически удерживаются как заложники", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250724/peregovory-2031029646.html

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украина, в мире, россия, дмитрий песков