https://ria.ru/20250724/peskov-2031076466.html
Песков: Украина удерживает мирных жителей как заложников
Песков: Украина удерживает мирных жителей как заложников - РИА Новости, 24.07.2025
Песков: Украина удерживает мирных жителей как заложников
Гражданские лица удерживаются на Украине фактически как заложники, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:05:00+03:00
2025-07-24T11:05:00+03:00
2025-07-24T11:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Гражданские лица удерживаются на Украине фактически как заложники, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Предложения российской стороны (Украине - ред.) конкретные, конструктивные, необходимые гражданам двух стран: и продолжение обмена, и возвращение гражданских лиц, которые фактически удерживаются как заложники", - сказал Песков журналистам.
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Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Дмитрий Песков
Песков: Украина удерживает мирных жителей как заложников
Песков: Украина удерживает гражданских лиц как заложников