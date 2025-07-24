Украина манипулирует переговорами в своих интересах, считает депутат
Шеремет: Украина манипулирует переговорами в Стамбуле в своих интересах
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Украинская сторона манипулирует переговорами в Стамбуле в своих интересах, в то время как Россия стремится предложить реальные пути прекращения военного конфликта, выразил мнение в беседе с РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в среду во дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, российский замминистра обороны Александр Фомин. По итогам переговоров Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров между Российской Федерацией и Украиной выполнены.
"Пока Россия ищет и предлагает реальные пути прекращения военного конфликта, украинская сторона использует переговоры в пропагандистских целях, манипулируя мирными лозунгами", - сказал агентству Шеремет.
По словам депутата, украинские власти во главе с Владимиром Зеленским, используя тему переговоров, пытаются оттянуть внимание от резко обострившихся внешних и внутренних проблем Украины.
"Режим Зеленского пытается выиграть для себя время на убеждение США в своей небезнадежности", - считает Шеремет.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров: встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Кроме того, Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Помимо этого, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.