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"Спонсоры довольны": раскрыт план Зеленского на переговоры с Россией - РИА Новости, 24.07.2025
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05:22 24.07.2025 (обновлено: 06:35 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/peregovory-2031029646.html
"Спонсоры довольны": раскрыт план Зеленского на переговоры с Россией
"Спонсоры довольны": раскрыт план Зеленского на переговоры с Россией - РИА Новости, 24.07.2025
"Спонсоры довольны": раскрыт план Зеленского на переговоры с Россией
Владимир Зеленский решился на переговоры с Россией чтобы получить одобрение Запада, заявил британский дипломат и посол Великобритании в России в отставке Иан... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T05:22:00+03:00
2025-07-24T06:35:00+03:00
в мире
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украина
владимир зеленский
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский решился на переговоры с Россией чтобы получить одобрение Запада, заявил британский дипломат и посол Великобритании в России в отставке Иан Прауд на YouTube."Встречи Путина и Зеленского не будет, пока не будут решены ключевые вопросы Москвы. Сейчас у всех отпуска, начнется сентябрь и выйдет срок ультиматума Трампа. А зачем Зеленскому заключать какие-либо сделки, если в сентябре Белый дом исполнит свои обещания?" — сказал он.Дипломат добавил, что глава киевского режима ведет двойную игру: он лишь делает вид, что пытается договориться. По его словам, это нужно для получения одобрения Запада."Но одновременно ему нужно, чтобы западные спонсоры были довольны, что Украина пытается найти дипломатическое решение конфликта. Чтобы получить еще денег и оружия, ему надо хотя бы сделать вид, что он пытается договориться с Россией, хотя очевидно, что он никак на это не мотивирован", — заключил Прауд.Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, он продлился около одного часа.На конференции по итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский заявил о новых договоренностях по обмену военнопленными и телами погибших и предложениях о коротких перемириях по 24 или 48 часов, чтобы забрать раненых и тела бойцов.Мединский также выразил надежду на продолжение контактов с украинской стороной не только на уровне делегаций. Москва во время переговоров предложила Киеву создать три рабочие группы по урегулированию конфликта, украинская сторона обещала рассмотреть эту инициативу.
https://ria.ru/20250724/kiev-2031017688.html
https://ria.ru/20250724/skandal-2031024451.html
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в мире, россия, москва, украина, владимир зеленский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Москва, Украина, Владимир Зеленский, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
"Спонсоры довольны": раскрыт план Зеленского на переговоры с Россией

Дипломат Прауд: Зеленский делает вид, что хочет мира, чтобы обрадовать спонсоров

© Фото : Офис президента Украины Владимир Зеленский
 Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский решился на переговоры с Россией чтобы получить одобрение Запада, заявил британский дипломат и посол Великобритании в России в отставке Иан Прауд на YouTube.
"Встречи Путина и Зеленского не будет, пока не будут решены ключевые вопросы Москвы. Сейчас у всех отпуска, начнется сентябрь и выйдет срок ультиматума Трампа. А зачем Зеленскому заключать какие-либо сделки, если в сентябре Белый дом исполнит свои обещания?" — сказал он.
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Дипломат добавил, что глава киевского режима ведет двойную игру: он лишь делает вид, что пытается договориться. По его словам, это нужно для получения одобрения Запада.
"Но одновременно ему нужно, чтобы западные спонсоры были довольны, что Украина пытается найти дипломатическое решение конфликта. Чтобы получить еще денег и оружия, ему надо хотя бы сделать вид, что он пытается договориться с Россией, хотя очевидно, что он никак на это не мотивирован", — заключил Прауд.
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Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, он продлился около одного часа.
На конференции по итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский заявил о новых договоренностях по обмену военнопленными и телами погибших и предложениях о коротких перемириях по 24 или 48 часов, чтобы забрать раненых и тела бойцов.
Мединский также выразил надежду на продолжение контактов с украинской стороной не только на уровне делегаций. Москва во время переговоров предложила Киеву создать три рабочие группы по урегулированию конфликта, украинская сторона обещала рассмотреть эту инициативу.
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