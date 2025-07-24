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Рогов: переговоры в Стамбуле показали стремление России к миру - РИА Новости, 24.07.2025
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01:53 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/peregovory-2031017483.html
Рогов: переговоры в Стамбуле показали стремление России к миру
Рогов: переговоры в Стамбуле показали стремление России к миру - РИА Новости, 24.07.2025
Рогов: переговоры в Стамбуле показали стремление России к миру
Третий раунд переговоров в Стамбуле показал стремление России к миру, в то время как киевские власти использовали их как составную часть информационной войны,... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T01:53:00+03:00
2025-07-24T01:53:00+03:00
в мире
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владимир мединский
владимир рогов
михаил галузин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Третий раунд переговоров в Стамбуле показал стремление России к миру, в то время как киевские власти использовали их как составную часть информационной войны, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет. Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. "В целом эти переговоры показали, что Россия хочет мира и стремится к нему, ищет пути решения проблемы, в то время как режим Зеленского пытается использовать переговоры как составную часть информационной войны, лишь говоря о мире и прикрываясь мирной риторикой, а на практике - продолжать конфликт, чтобы удержаться у власти", - сказал Рогов. По его словам, Россия не только выступает за поиски разрешения конфликта, в том числе путем создания рабочих групп, но и продолжает стремиться к реализации гуманитарных миссий, связанных с обменом военнопленными и передаче украинской стороне тел погибших солдат ВСУ. По итогам прошедших в среду переговоров Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров между РФ и Украиной выполнены, Россия вернула Украине более семи тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ и предложила Украине передать еще три тысячи тел погибших солдат ВСУ. Кроме того, по его словам, второй беспрецедентно большой обмен военнопленными между РФ и Украиной примерно по 1200 человек завершен, Россия также предложила Украине обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны. Бессрочные санитарные обмены с Украиной тяжелоранеными и больными на линии боевых действий будут продолжены, отмечал он. Россия также предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. При этом позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию очень далеки, а встреча лидеров России и Украины должна "поставить точку", отметил Мединский. Россия и Украина ранее провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250724/kiev-2031016196.html
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в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский, владимир рогов, михаил галузин, вооруженные силы украины, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Владимир Рогов, Михаил Галузин, Вооруженные силы Украины, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Рогов: переговоры в Стамбуле показали стремление России к миру

Рогов: Киев использовал переговоры в Стамбуле как часть информационной войны

© РИА НовостиПереговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Третий раунд переговоров в Стамбуле показал стремление России к миру, в то время как киевские власти использовали их как составную часть информационной войны, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет. Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
"На пределе": депутат Рады объяснил странное поведение Киева на переговорах
Вчера, 01:27
"В целом эти переговоры показали, что Россия хочет мира и стремится к нему, ищет пути решения проблемы, в то время как режим Зеленского пытается использовать переговоры как составную часть информационной войны, лишь говоря о мире и прикрываясь мирной риторикой, а на практике - продолжать конфликт, чтобы удержаться у власти", - сказал Рогов.
По его словам, Россия не только выступает за поиски разрешения конфликта, в том числе путем создания рабочих групп, но и продолжает стремиться к реализации гуманитарных миссий, связанных с обменом военнопленными и передаче украинской стороне тел погибших солдат ВСУ.
По итогам прошедших в среду переговоров Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров между РФ и Украиной выполнены, Россия вернула Украине более семи тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ и предложила Украине передать еще три тысячи тел погибших солдат ВСУ. Кроме того, по его словам, второй беспрецедентно большой обмен военнопленными между РФ и Украиной примерно по 1200 человек завершен, Россия также предложила Украине обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны.
Бессрочные санитарные обмены с Украиной тяжелоранеными и больными на линии боевых действий будут продолжены, отмечал он. Россия также предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. При этом позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию очень далеки, а встреча лидеров России и Украины должна "поставить точку", отметил Мединский.
Россия и Украина ранее провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Переговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
"Должна быть поставлена точка". О чем Россия договорилась с Украиной
23 июля, 23:03
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир МединскийВладимир РоговМихаил ГалузинВооруженные силы УкраиныТретий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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