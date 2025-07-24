https://ria.ru/20250724/peregovory-2031015734.html

В Турции заявили, что продолжат усилия по достижению мира на Украине

В Турции заявили, что продолжат усилия по достижению мира на Украине - РИА Новости, 24.07.2025

В Турции заявили, что продолжат усилия по достижению мира на Украине

Турция продолжит активную поддержку всех усилий, направленных на обеспечение устойчивого мира между РФ и Украиной, третий раунд переговоров отразил... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T01:16:00+03:00

2025-07-24T01:16:00+03:00

2025-07-24T01:28:00+03:00

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СТАМБУЛ, 24 июл - РИА Новости. Турция продолжит активную поддержку всех усилий, направленных на обеспечение устойчивого мира между РФ и Украиной, третий раунд переговоров отразил конструктивный и нацеленный на результат подход, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в соцсети X.Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет. Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин."Мы продолжим активную поддержку всех усилий, направленных на обеспечение устойчивого мира между РФ и Украиной", - написал министр."Дискуссии, если оценивать их в целом, отразили конструктивный и нацеленный на результат подход, что можно приветствовать. Процесс переговоров требует терпения. Каждое новое достижение приближает стороны к миру. Достигнутый сегодня прогресс является еще одним шагом к консолидации общего желания достичь разрешения (конфликта - ред.)", - отметил Фидан.По итогам прошедших в среду переговоров Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров между РФ и Украиной выполнены, Россия вернула Украине более семи тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ и предложила Украине передать еще три тысячи тел погибших солдат ВСУ. Кроме того, по его словам, второй беспрецедентно большой обмен военнопленными между РФ и Украиной примерно по 1200 человек завершен, Россия также предложила Украине обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны.Бессрочные санитарные обмены с Украиной тяжелоранеными и больными на линии боевых действий будут продолжены, отмечал он. Россия также предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. При этом позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию очень далеки, а встреча лидеров России и Украины должна "поставить точку", отметил Мединский.Россия и Украина ранее провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250723/peregovory-2031005116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, украина, россия, владимир мединский, хакан фидан, михаил галузин, вооруженные силы украины, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле