https://ria.ru/20250724/otvet-2031130329.html

Таиланд заявил о праве на военный ответ на удары Камбоджи

Таиланд заявил о праве на военный ответ на удары Камбоджи - РИА Новости, 24.07.2025

Таиланд заявил о праве на военный ответ на удары Камбоджи

Таиланд оставляет за собой право на полномасштабный военный ответ на камбоджийские удары систем залпового огня "Град", в результате которых, по последним... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T13:26:00+03:00

2025-07-24T13:26:00+03:00

2025-07-24T13:26:00+03:00

в мире

таиланд

камбоджа

пхетхонгтхан чинават

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Таиланд оставляет за собой право на полномасштабный военный ответ на камбоджийские удары систем залпового огня "Град", в результате которых, по последним данным, погибли 11 мирных жителей, заявила временно отстраненная от должности премьер-министр Таиланда, действующий министр культуры страны Пхетхонгтхан Чинават. "Мы всегда уважали международные протоколы, но теперь Камбоджа не оставила нам выбора. Мы можем предпринять такие действия, которых мы старались избегать в прошлом", - приводит газета Nation ее слова. Она отметила, что правительство продолжает сосредотачиваться на дипломатических усилиях по разрешению конфликта, но сохраняет за собой право на военный ответ. Таиланд не допустит дальнейшей эскалации и причинения вреда мирному населению, подчеркнула Чинават. "Это нападение на невинных мирных жителей осудит весь мир, и в ответ мы продолжим твердо придерживаться своей позиции", - добавила она. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора. Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.

https://ria.ru/20250724/tailand--2031121726.html

https://ria.ru/20250724/tailand-2031123328.html

таиланд

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в мире, таиланд, камбоджа, пхетхонгтхан чинават