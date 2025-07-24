Таиланд заявил о праве на военный ответ на удары Камбоджи
В Таиланде заявили о праве на полномасштабный военный ответ на действия Камбоджи
© Getty Images / Anadolu/The Royal Thai ArmyПоследствия обстрела магазина у АЗС в Таиланде со стороны Камбоджи
© Getty Images / Anadolu/The Royal Thai Army
Последствия обстрела магазина у АЗС в Таиланде со стороны Камбоджи
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Таиланд оставляет за собой право на полномасштабный военный ответ на камбоджийские удары систем залпового огня "Град", в результате которых, по последним данным, погибли 11 мирных жителей, заявила временно отстраненная от должности премьер-министр Таиланда, действующий министр культуры страны Пхетхонгтхан Чинават.
"Мы всегда уважали международные протоколы, но теперь Камбоджа не оставила нам выбора. Мы можем предпринять такие действия, которых мы старались избегать в прошлом", - приводит газета Nation ее слова.
"Это нападение на невинных мирных жителей осудит весь мир, и в ответ мы продолжим твердо придерживаться своей позиции", - добавила она.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации.
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами.
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.