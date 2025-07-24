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В Дагестане отменили режим беспилотной опасности
В Дагестане отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 24.07.2025
В Дагестане отменили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности в Дагестане отменен, сообщается в Telegram-канале МЧС республики. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T09:38:00+03:00
2025-07-24T09:38:00+03:00
2025-07-24T09:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
безопасность
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МАХАЧКАЛА, 24 июл - РИА Новости. Режим беспилотной опасности в Дагестане отменен, сообщается в Telegram-канале МЧС республики. Опасность атаки беспилотников была объявлена в Дагестане в четверг в 00.10 мск. "Отбой опасности атаки БПЛА (беспилотных летательных аппаратов - ред.) в Республике Дагестан, 07:10 (мск)", – говорится в сообщении.
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республика дагестан
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан, безопасность
Специальная военная операция на Украине, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан, Безопасность
В Дагестане отменили режим беспилотной опасности
МЧС: режим беспилотной опасности в Дагестане отменен