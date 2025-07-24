https://ria.ru/20250724/opasnost-2031049223.html

В Дагестане отменили режим беспилотной опасности

В Дагестане отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 24.07.2025

В Дагестане отменили режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности в Дагестане отменен, сообщается в Telegram-канале МЧС республики. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T09:38:00+03:00

2025-07-24T09:38:00+03:00

2025-07-24T09:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика дагестан

безопасность

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МАХАЧКАЛА, 24 июл - РИА Новости. Режим беспилотной опасности в Дагестане отменен, сообщается в Telegram-канале МЧС республики. Опасность атаки беспилотников была объявлена в Дагестане в четверг в 00.10 мск. "Отбой опасности атаки БПЛА (беспилотных летательных аппаратов - ред.) в Республике Дагестан, 07:10 (мск)", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

республика дагестан

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2025

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан, безопасность