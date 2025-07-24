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В Одесской области переименовали улицы, названные в честь националистов - РИА Новости, 24.07.2025
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10:13 24.07.2025 (обновлено: 15:07 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/odessa-2031056489.html
В Одесской области переименовали улицы, названные в честь националистов
В Одесской области переименовали улицы, названные в честь националистов - РИА Новости, 24.07.2025
В Одесской области переименовали улицы, названные в честь националистов
В одной из сельских общин Одесской области переименовали улицы, названные в честь украинских националистов, пишет местное издание "Думская". РИА Новости, 24.07.2025
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В одной из сельских общин Одесской области переименовали улицы, названные в честь украинских националистов, пишет местное издание "Думская". "В Одесской области переименовали улицы героев войны, Шухевича и Липы. Улицам Дальниковской общины &lt;…&gt; дали "нейтральные названия", — говорится в статье. По словам главы общины Сергея Крутюка, смена названий продиктована недостаточной солидностью сельских улиц. "В честь таких героев нашей страны должны быть центральные улицы, а не закоулки. Где по три дома — и вся улица. Это скорее насмешка", — сказал он. На Украине с 2015 года действует так называемый закон о декоммунизации. В соответствии с ним по всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов и сел, носивших имена выдающихся деятелей советской эпохи. А в июле 2023-го вступил в силу закон "О деколонизации топонимов", который предписывает изменить все географические названия, как-либо связанные с Россией. Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, Киев на протяжении многих лет проводил курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, при этом международные организации игнорировали дискриминацию национальных меньшинств, особенно русских людей.
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в мире, одесская область, украина
В мире, Одесская область, Украина
В Одесской области переименовали улицы, названные в честь националистов

Под Одессой переименовали улицы с фамилиями украинских националистов

© Getty Images / SOPA Images/Oliver RawДевушка на улице Одессы
Девушка на улице Одессы - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Getty Images / SOPA Images/Oliver Raw
Девушка на улице Одессы. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В одной из сельских общин Одесской области переименовали улицы, названные в честь украинских националистов, пишет местное издание "Думская".
Одесской области переименовали улицы героев войны, Шухевича и Липы. Улицам Дальниковской общины <…> дали "нейтральные названия", — говорится в статье.
По словам главы общины Сергея Крутюка, смена названий продиктована недостаточной солидностью сельских улиц.
"В честь таких героев нашей страны должны быть центральные улицы, а не закоулки. Где по три дома — и вся улица. Это скорее насмешка", — сказал он.
На Украине с 2015 года действует так называемый закон о декоммунизации. В соответствии с ним по всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов и сел, носивших имена выдающихся деятелей советской эпохи. А в июле 2023-го вступил в силу закон "О деколонизации топонимов", который предписывает изменить все географические названия, как-либо связанные с Россией.
Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, Киев на протяжении многих лет проводил курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, при этом международные организации игнорировали дискриминацию национальных меньшинств, особенно русских людей.
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