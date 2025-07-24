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Обвинение запросило четыре года колонии для жены экс-судьи в Чечне - РИА Новости, 24.07.2025
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14:19 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/obvinenie-2031150222.html
Обвинение запросило четыре года колонии для жены экс-судьи в Чечне
Обвинение запросило четыре года колонии для жены экс-судьи в Чечне - РИА Новости, 24.07.2025
Обвинение запросило четыре года колонии для жены экс-судьи в Чечне
Сторона обвинения запросила четыре года колонии-поселения для жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой по делу о нападении на... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:19:00+03:00
2025-07-24T14:19:00+03:00
происшествия
грозный
россия
рамзан кадыров
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Сторона обвинения запросила четыре года колонии-поселения для жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой по делу о нападении на сотрудника ФСИН, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Савин. Ранее Савин сообщал РИА Новости, что против Мусаевой возбуждено новое уголовное дело - по статье "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". Как уточнял адвокат, ей вменяют нападение на сотрудника ФСИН, с которым она возвращалась из больницы: женщина якобы сорвала погон с куртки и ударила ладонью по шее, не причинив вред здоровью. По его данным, у Мусаевой инсулинозависимая форма диабета, гипертоническая болезнь, передвигается она на костылях. В марте Шалинский городской суд Чечни начал рассмотрение дела, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В четверг в Шалинском городском суде состоялись прения сторон. "Прокурор попросил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года по этому обвинению в дезорганизации работы исправительного учреждения, проще - за нападение сотрудника. И поскольку это было совершено в период отбытия прошлого наказания, то присоединить частично неотбытую часть наказания - 4 года и 1 месяц лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения", - сказал Савин. По его словам, сторона защиты настаивала в ходе прений на полном оправдании Мусаевой. Как отметил Савин, суд взял перерыв для подготовки к последнему слову, заседание состоится 5 августа в 11 часов. В июле 2023 года Ахматовский районный суд Грозного назначил Мусаевой 5,5 лет колонии общего режима по делу о нападении на правоохранителя и мошенничестве. Позже Верховный суд Чечни, признав наличие у нее хронических заболеваний смягчающим обстоятельством, изменил приговор на 5 лет колонии-поселения. Жену экс-судьи Верховного суда Чечни 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заявлял Кадыров. После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".
https://ria.ru/20250604/schepikhin-2020876110.html
https://ria.ru/20250703/kadyrov-2027064832.html
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происшествия, грозный, россия, рамзан кадыров, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Грозный, Россия, Рамзан Кадыров, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Обвинение запросило четыре года колонии для жены экс-судьи в Чечне

Зареме Мусаевой по делу о нападении на сотрудника ФСИН запросили 4 года колонии

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Сторона обвинения запросила четыре года колонии-поселения для жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой по делу о нападении на сотрудника ФСИН, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Савин.
Ранее Савин сообщал РИА Новости, что против Мусаевой возбуждено новое уголовное дело - по статье "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". Как уточнял адвокат, ей вменяют нападение на сотрудника ФСИН, с которым она возвращалась из больницы: женщина якобы сорвала погон с куртки и ударила ладонью по шее, не причинив вред здоровью. По его данным, у Мусаевой инсулинозависимая форма диабета, гипертоническая болезнь, передвигается она на костылях. В марте Шалинский городской суд Чечни начал рассмотрение дела, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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В четверг в Шалинском городском суде состоялись прения сторон. "Прокурор попросил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года по этому обвинению в дезорганизации работы исправительного учреждения, проще - за нападение сотрудника. И поскольку это было совершено в период отбытия прошлого наказания, то присоединить частично неотбытую часть наказания - 4 года и 1 месяц лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения", - сказал Савин.
По его словам, сторона защиты настаивала в ходе прений на полном оправдании Мусаевой. Как отметил Савин, суд взял перерыв для подготовки к последнему слову, заседание состоится 5 августа в 11 часов.
В июле 2023 года Ахматовский районный суд Грозного назначил Мусаевой 5,5 лет колонии общего режима по делу о нападении на правоохранителя и мошенничестве. Позже Верховный суд Чечни, признав наличие у нее хронических заболеваний смягчающим обстоятельством, изменил приговор на 5 лет колонии-поселения.
Жену экс-судьи Верховного суда Чечни 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заявлял Кадыров.
После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".
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