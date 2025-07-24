https://ria.ru/20250724/novoshahtinsk-2031114295.html

Торговый центр загорелся в Новошахтинске Ростовской области

Торговый центр загорелся в Новошахтинске Ростовской области - РИА Новости, 24.07.2025

Торговый центр загорелся в Новошахтинске Ростовской области

Торговый центр загорелся в Новошахтинске Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T12:46:00+03:00

2025-07-24T12:46:00+03:00

2025-07-24T12:47:00+03:00

новошахтинск

россия

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июл - РИА Новости. Торговый центр загорелся в Новошахтинске Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по региону. Информация о пожаре в торговом центре на улице Ленина в Новошахтинске поступила в 8.45 мск четверга. "Площадь возгорания 30 квадратных метров. По предварительной информации, погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Для ликвидации пожара привлечены 46 специалистов, 14 единиц техники, в том числе от МЧС России - 38 человек личного состава, 11 единиц техники.

https://ria.ru/20250724/sochi-2031023155.html

новошахтинск

россия

ростовская область

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новошахтинск, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия