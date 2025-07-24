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Торговый центр загорелся в Новошахтинске Ростовской области - РИА Новости, 24.07.2025
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12:46 24.07.2025 (обновлено: 12:47 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/novoshahtinsk-2031114295.html
Торговый центр загорелся в Новошахтинске Ростовской области
Торговый центр загорелся в Новошахтинске Ростовской области - РИА Новости, 24.07.2025
Торговый центр загорелся в Новошахтинске Ростовской области
Торговый центр загорелся в Новошахтинске Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:46:00+03:00
2025-07-24T12:47:00+03:00
новошахтинск
россия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июл - РИА Новости. Торговый центр загорелся в Новошахтинске Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по региону. Информация о пожаре в торговом центре на улице Ленина в Новошахтинске поступила в 8.45 мск четверга. "Площадь возгорания 30 квадратных метров. По предварительной информации, погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Для ликвидации пожара привлечены 46 специалистов, 14 единиц техники, в том числе от МЧС России - 38 человек личного состава, 11 единиц техники.
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новошахтинск
россия
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новошахтинск, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Новошахтинск, Россия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Торговый центр загорелся в Новошахтинске Ростовской области

ГУ МЧС: в Новошахтинске Ростовской области загорелся торговый центр

© Фото : ГУ МЧС России по Ростовской областиСотрудники МЧС России ликвидируют пожар в торговом центре в Новошахтинске Ростовской области
Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в торговом центре в Новошахтинске Ростовской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Ростовской области
Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в торговом центре в Новошахтинске Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июл - РИА Новости. Торговый центр загорелся в Новошахтинске Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по региону.
Информация о пожаре в торговом центре на улице Ленина в Новошахтинске поступила в 8.45 мск четверга.
"Площадь возгорания 30 квадратных метров. По предварительной информации, погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Для ликвидации пожара привлечены 46 специалистов, 14 единиц техники, в том числе от МЧС России - 38 человек личного состава, 11 единиц техники.
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НовошахтинскРоссияРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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