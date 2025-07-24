https://ria.ru/20250724/novgorod-2031273788.html

Жители Новгородской области обсуждают стратегию развития региона

Жители Новгородской области обсуждают стратегию развития региона - РИА Новости, 24.07.2025

Жители Новгородской области обсуждают стратегию развития региона

Жители Новгородской области продолжают участвовать в обсуждении стратегии развития региона, создавая народный документ, все предложения будут рассмотрены,... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T22:21:00+03:00

2025-07-24T22:21:00+03:00

2025-07-24T22:21:00+03:00

новгородская область

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Жители Новгородской области продолжают участвовать в обсуждении стратегии развития региона, создавая народный документ, все предложения будут рассмотрены, сообщил врио губернатора Александр Дронов. Он уточнил, что в четверг в ИНТЦ "Интеллектуальная электроника - Валдай" обсуждали развитие образования и проекта "Город-университет", который стратегически важен для региона. Цель проекта — сохранить и приумножить высококвалифицированные кадры, сделать так, чтобы молодежь не только оставалась в родных краях, но и приезжала в регион. В обсуждении участвовали педагоги, студенты, медики, родители. "С интересом следил за дискуссиями, презентациями и мозговыми штурмами... Все идеи и предложения, которые звучат на стратегических сессиях, а также те, что вы оставляете на сайте или в анкетах, будут обязательно рассмотрены. В результате у нас получится по-настоящему народный документ, в обсуждении которого приняли участие все неравнодушные жители области", - написал Дронов в своём Telegram-канале. Он отметил, что итоги будут подведены в августе на региональном форуме.

https://ria.ru/20250304/putin-2003079001.html

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новгородская область