Рейтинг@Mail.ru
Жители Новгородской области обсуждают стратегию развития региона - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:21 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/novgorod-2031273788.html
Жители Новгородской области обсуждают стратегию развития региона
Жители Новгородской области обсуждают стратегию развития региона - РИА Новости, 24.07.2025
Жители Новгородской области обсуждают стратегию развития региона
Жители Новгородской области продолжают участвовать в обсуждении стратегии развития региона, создавая народный документ, все предложения будут рассмотрены,... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T22:21:00+03:00
2025-07-24T22:21:00+03:00
новгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003133740_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_67e4b38bbc588504971c424b70767777.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Жители Новгородской области продолжают участвовать в обсуждении стратегии развития региона, создавая народный документ, все предложения будут рассмотрены, сообщил врио губернатора Александр Дронов. Он уточнил, что в четверг в ИНТЦ "Интеллектуальная электроника - Валдай" обсуждали развитие образования и проекта "Город-университет", который стратегически важен для региона. Цель проекта — сохранить и приумножить высококвалифицированные кадры, сделать так, чтобы молодежь не только оставалась в родных краях, но и приезжала в регион. В обсуждении участвовали педагоги, студенты, медики, родители. "С интересом следил за дискуссиями, презентациями и мозговыми штурмами... Все идеи и предложения, которые звучат на стратегических сессиях, а также те, что вы оставляете на сайте или в анкетах, будут обязательно рассмотрены. В результате у нас получится по-настоящему народный документ, в обсуждении которого приняли участие все неравнодушные жители области", - написал Дронов в своём Telegram-канале. Он отметил, что итоги будут подведены в августе на региональном форуме.
https://ria.ru/20250304/putin-2003079001.html
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003133740_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_127589d9627f680e0cf3f3bdd14f02dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новгородская область
Новгородская область
Жители Новгородской области обсуждают стратегию развития региона

Дронов: предложения новгородцев по стратегии развития региона будут рассмотрены

© Фото : Новгородская область/ВКонтактеАлександр Дронов
Александр Дронов - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : Новгородская область/ВКонтакте
Александр Дронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Жители Новгородской области продолжают участвовать в обсуждении стратегии развития региона, создавая народный документ, все предложения будут рассмотрены, сообщил врио губернатора Александр Дронов.
Он уточнил, что в четверг в ИНТЦ "Интеллектуальная электроника - Валдай" обсуждали развитие образования и проекта "Город-университет", который стратегически важен для региона. Цель проекта — сохранить и приумножить высококвалифицированные кадры, сделать так, чтобы молодежь не только оставалась в родных краях, но и приезжала в регион. В обсуждении участвовали педагоги, студенты, медики, родители.
"С интересом следил за дискуссиями, презентациями и мозговыми штурмами... Все идеи и предложения, которые звучат на стратегических сессиях, а также те, что вы оставляете на сайте или в анкетах, будут обязательно рассмотрены. В результате у нас получится по-настоящему народный документ, в обсуждении которого приняли участие все неравнодушные жители области", - написал Дронов в своём Telegram-канале.
Он отметил, что итоги будут подведены в августе на региональном форуме.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Путин указал Дронову на проблему убыли населения в Новгородской области
4 марта, 23:06
 
Новгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала