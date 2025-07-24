https://ria.ru/20250724/neft-2031249408.html
Рост спроса на нефтепродукты учитывается в текущей ценовой политике
Рост спроса на нефтепродукты учитывается в текущей ценовой политике - РИА Новости, 24.07.2025
Рост спроса на нефтепродукты учитывается в текущей ценовой политике
Сезонное увеличение спроса на нефтепродукты в России в летний период, характерное для рыночных условий, учитывается в текущей ценовой политике, при этом рынок... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T19:33:00+03:00
2025-07-24T19:33:00+03:00
2025-07-24T19:33:00+03:00
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сезонное увеличение спроса на нефтепродукты в России в летний период, характерное для рыночных условий, учитывается в текущей ценовой политике, при этом рынок находится в профиците, заявило Минэнерго РФ. Министерство отмечает стабильную ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов. Согласно сообщению, Минэнерго совместно с ФАС России и нефтяными компаниями осуществляет постоянный мониторинг и контроль ценовой динамики, что позволяет поддерживать баланс спроса и предложения. "Рынок нефтепродуктов сохраняет профицитный баланс, полностью обеспечивая потребности экономики. Сезонное увеличение спроса в летний период, характерное для рыночных условий, учитывается в текущей ценовой политике", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250720/putin-2030264115.html
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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Рост спроса на нефтепродукты учитывается в текущей ценовой политике
Сезонный рост спроса на нефтепродукты учитывается в текущей ценовой политике