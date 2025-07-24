https://ria.ru/20250724/naemnik-2031019661.html

В Венгрии заочно предъявили обвинение мужчине, вступившему в ВСУ

В Венгрии заочно предъявили обвинение мужчине, вступившему в ВСУ - РИА Новости, 24.07.2025

В Венгрии заочно предъявили обвинение мужчине, вступившему в ВСУ

Прокуратура области Чонград-Чанад в Венгрии сообщила на своем сайте, что заочно предъявила обвинение жителю города Мако, который весной 2024 года вступил в... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T02:42:00+03:00

2025-07-24T02:42:00+03:00

2025-07-24T02:45:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 24 июл - РИА Новости. Прокуратура области Чонград-Чанад в Венгрии сообщила на своем сайте, что заочно предъявила обвинение жителю города Мако, который весной 2024 года вступил в вооруженные силы Украины (ВСУ). "Прокуратура округа Чонград-Чанад предъявила обвинение жителю Мако, который прошлой весной вступил в ряды украинской армии и служил там... Прокуратура заочно обвиняет его в преступлении, связанном с незаконной вербовкой на военную службу путем вступления в участвующую в вооруженном конфликте организацию, не входящую в состав союзных вооруженных сил", - говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что обвиняемый весной 2024 года "решил добровольно вступить в украинскую армию для участия в боевых действиях против российских войск", в апреле прошел двухдневную подготовку на Украине и присоединился к "батальонному подразделению, выполняющему разведывательно-боевые задачи". Генеральная прокуратура ходатайствовала о заочном судебном разбирательстве и назначении наказания в виде лишения свободы. Местонахождение обвиняемого на данный момент неизвестно. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

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https://ria.ru/20250722/plennyy--2030548197.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, венгрия, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины