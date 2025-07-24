В Венгрии заочно предъявили обвинение мужчине, вступившему в ВСУ
В Венгрии прокуратура заочно предъявила обвинение наемнику, воевавшему в ВСУ
Города мира. Будапешт. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 24 июл - РИА Новости. Прокуратура области Чонград-Чанад в Венгрии сообщила на своем сайте, что заочно предъявила обвинение жителю города Мако, который весной 2024 года вступил в вооруженные силы Украины (ВСУ).
"Прокуратура округа Чонград-Чанад предъявила обвинение жителю Мако, который прошлой весной вступил в ряды украинской армии и служил там... Прокуратура заочно обвиняет его в преступлении, связанном с незаконной вербовкой на военную службу путем вступления в участвующую в вооруженном конфликте организацию, не входящую в состав союзных вооруженных сил", - говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что обвиняемый весной 2024 года "решил добровольно вступить в украинскую армию для участия в боевых действиях против российских войск", в апреле прошел двухдневную подготовку на Украине и присоединился к "батальонному подразделению, выполняющему разведывательно-боевые задачи".
Генеральная прокуратура ходатайствовала о заочном судебном разбирательстве и назначении наказания в виде лишения свободы. Местонахождение обвиняемого на данный момент неизвестно.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18