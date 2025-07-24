Зеленский обещает усилить НАБУ ради сохранения власти, считает депутат
Дмитрук: Зеленский обещает внести новый закон о НАБУ ради сохранения власти
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Новый законопроект Владимира Зеленского, призванный якобы укрепить независимость антикоррупционных органов, является попыткой удержать власть и сохранить западное финансирование, считает выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Украинские СМИ сообщали, что во вторник и в среду по всей стране прошли акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Дмитрук сообщал, что новые митинги запланированы и на четверг. Украинское издание "Страна.ua" писало, что на Украине очень много недовольных Зеленским, и протесты в стране, скорее всего, продолжатся и усилятся. Позже Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине против подписанного им закона, лишающего независимости НАБУ и САП, заявил, что согласовал законопроект, призванный укрепить независимость этих ведомств.
"Зеленский - патологический лжец. Он мать свою солжёт и продаст ради власти и денег. Все эти разговоры о новом законопроекте, о том, что "всё будет как было", - это вбросы для успокоения. Не будет. Причём абсолютно неважно, что он подаст, что проголосуют, и проголосуют ли вообще. Это всё - дымовая завеса", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
Во вторник Верховная рада поддержала законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП. Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.