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Зеленский обещает усилить НАБУ ради сохранения власти, считает депутат - РИА Новости, 24.07.2025
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19:39 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/nabu-2031249914.html
Зеленский обещает усилить НАБУ ради сохранения власти, считает депутат
Зеленский обещает усилить НАБУ ради сохранения власти, считает депутат - РИА Новости, 24.07.2025
Зеленский обещает усилить НАБУ ради сохранения власти, считает депутат
Новый законопроект Владимира Зеленского, призванный якобы укрепить независимость антикоррупционных органов, является попыткой удержать власть и сохранить... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T19:39:00+03:00
2025-07-24T19:39:00+03:00
в мире
украина
киев
владимир зеленский
артем дмитрук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Новый законопроект Владимира Зеленского, призванный якобы укрепить независимость антикоррупционных органов, является попыткой удержать власть и сохранить западное финансирование, считает выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Украинские СМИ сообщали, что во вторник и в среду по всей стране прошли акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Дмитрук сообщал, что новые митинги запланированы и на четверг. Украинское издание "Страна.ua" писало, что на Украине очень много недовольных Зеленским, и протесты в стране, скорее всего, продолжатся и усилятся. Позже Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине против подписанного им закона, лишающего независимости НАБУ и САП, заявил, что согласовал законопроект, призванный укрепить независимость этих ведомств. "Зеленский - патологический лжец. Он мать свою солжёт и продаст ради власти и денег. Все эти разговоры о новом законопроекте, о том, что "всё будет как было", - это вбросы для успокоения. Не будет. Причём абсолютно неважно, что он подаст, что проголосуют, и проголосуют ли вообще. Это всё - дымовая завеса", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. Во вторник Верховная рада поддержала законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП. Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
https://ria.ru/20250724/nabu-2031158193.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, артем дмитрук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины
Зеленский обещает усилить НАБУ ради сохранения власти, считает депутат

Дмитрук: Зеленский обещает внести новый закон о НАБУ ради сохранения власти

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Новый законопроект Владимира Зеленского, призванный якобы укрепить независимость антикоррупционных органов, является попыткой удержать власть и сохранить западное финансирование, считает выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Украинские СМИ сообщали, что во вторник и в среду по всей стране прошли акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Дмитрук сообщал, что новые митинги запланированы и на четверг. Украинское издание "Страна.ua" писало, что на Украине очень много недовольных Зеленским, и протесты в стране, скорее всего, продолжатся и усилятся. Позже Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине против подписанного им закона, лишающего независимости НАБУ и САП, заявил, что согласовал законопроект, призванный укрепить независимость этих ведомств.
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"Зеленский - патологический лжец. Он мать свою солжёт и продаст ради власти и денег. Все эти разговоры о новом законопроекте, о том, что "всё будет как было", - это вбросы для успокоения. Не будет. Причём абсолютно неважно, что он подаст, что проголосуют, и проголосуют ли вообще. Это всё - дымовая завеса", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
Во вторник Верховная рада поддержала законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП. Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
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