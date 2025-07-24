https://ria.ru/20250724/nabu-2031158193.html

США собирают данные о причастных к закону о НАБУ, заявили в Раде

США собирают данные о причастных к закону о НАБУ, заявили в Раде - РИА Новости, 24.07.2025

США собирают данные о причастных к закону о НАБУ, заявили в Раде

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк утверждает, что США уже собирают информацию об организаторах изменений в закон, лишающий Национальное антикоррупционное... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T14:43:00+03:00

2025-07-24T14:43:00+03:00

2025-07-24T14:43:00+03:00

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национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк утверждает, что США уже собирают информацию об организаторах изменений в закон, лишающий Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) независимости. "Кстати, о Штатах… Они два дня очень тщательно собирают информацию, кто именно технически все организовал по закону: от идеи до голосовавших… И, да, это будет иметь последствия для участников. Напомню, что одна из самых простых причин наложения санкций на иностранных лиц от США это препятствование правосудию и верховенству права. А тут даже доказывать ничего не надо, все по системе видно прекрасно", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.

https://ria.ru/20250724/ukraina-2031100988.html

https://ria.ru/20250723/zelenskij-2030951860.html

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сша, киев, львов, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, g7, в мире