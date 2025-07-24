Рейтинг@Mail.ru
США собирают данные о причастных к закону о НАБУ, заявили в Раде - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/nabu-2031158193.html
США собирают данные о причастных к закону о НАБУ, заявили в Раде
США собирают данные о причастных к закону о НАБУ, заявили в Раде - РИА Новости, 24.07.2025
США собирают данные о причастных к закону о НАБУ, заявили в Раде
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк утверждает, что США уже собирают информацию об организаторах изменений в закон, лишающий Национальное антикоррупционное... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:43:00+03:00
2025-07-24T14:43:00+03:00
сша
киев
львов
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
g7
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк утверждает, что США уже собирают информацию об организаторах изменений в закон, лишающий Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) независимости. "Кстати, о Штатах… Они два дня очень тщательно собирают информацию, кто именно технически все организовал по закону: от идеи до голосовавших… И, да, это будет иметь последствия для участников. Напомню, что одна из самых простых причин наложения санкций на иностранных лиц от США это препятствование правосудию и верховенству права. А тут даже доказывать ничего не надо, все по системе видно прекрасно", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
https://ria.ru/20250724/ukraina-2031100988.html
https://ria.ru/20250723/zelenskij-2030951860.html
сша
киев
львов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, киев, львов, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, g7, в мире
США, Киев, Львов, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, G7, В мире
США собирают данные о причастных к закону о НАБУ, заявили в Раде

Депутат Рады Железняк: США собирают данные о причастных к закону о НАБУ и САП

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк утверждает, что США уже собирают информацию об организаторах изменений в закон, лишающий Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) независимости.
"Кстати, о Штатах… Они два дня очень тщательно собирают информацию, кто именно технически все организовал по закону: от идеи до голосовавших… И, да, это будет иметь последствия для участников. Напомню, что одна из самых простых причин наложения санкций на иностранных лиц от США это препятствование правосудию и верховенству права. А тут даже доказывать ничего не надо, все по системе видно прекрасно", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
В ЕП прокомментировали принятие закона о НАБУ и САП на Украине
Вчера, 12:12
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
FT раскрыла, почему Зеленский спешил взять под контроль НАБУ и САП
23 июля, 19:22
 
СШАКиевЛьвовВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныG7В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала