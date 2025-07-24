https://ria.ru/20250724/mvd-2031167013.html

В Кузбассе мужчина, убивший щенка на глазах у ребенка, пойдет под суд

В Кузбассе мужчина, убивший щенка на глазах у ребенка, пойдет под суд - РИА Новости, 24.07.2025

В Кузбассе мужчина, убивший щенка на глазах у ребенка, пойдет под суд

Житель Яйского района Кемеровской области, убивший щенка на глазах 12-летнего ребенка, пойдет под суд, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T15:04:00+03:00

2025-07-24T15:04:00+03:00

2025-07-24T15:04:00+03:00

происшествия

россия

кемеровская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

КЕМЕРОВО, 24 июл – РИА Новости. Житель Яйского района Кемеровской области, убивший щенка на глазах 12-летнего ребенка, пойдет под суд, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. В мае в дежурную часть полиции по Яйскому муниципальному округу поступило сообщение, что местный житель убил щенка. К моменту приезда сотрудников полиции злоумышленник выкинул убитое животное в мусорный бак. Полицейским он пояснил, что разозлился на щенка, потому что тот забегал на территорию соседнего дома. Подозреваемого задержали. "Следователем ОМВД России по Яйскому муниципальному округу установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил домашнего щенка о деревянный брус. Свидетелем жестокой расправы над собакой стал 12-летний ребенок, который уговаривал мужчину не трогать питомца, однако тот продолжал противоправные действия. Соседи, услышавшие визг собаки, сообщили о произошедшем в полицию", – говорится в сообщении. В полиции отметили, что обвиняемый признал вину. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Максимальная мера наказания по части 2 статьи 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными) - пять лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250626/prigovor-2025572895.html

россия

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

происшествия, россия, кемеровская область