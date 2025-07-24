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В Кузбассе мужчина, убивший щенка на глазах у ребенка, пойдет под суд
В Кузбассе мужчина, убивший щенка на глазах у ребенка, пойдет под суд - РИА Новости, 24.07.2025
В Кузбассе мужчина, убивший щенка на глазах у ребенка, пойдет под суд
Житель Яйского района Кемеровской области, убивший щенка на глазах 12-летнего ребенка, пойдет под суд, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T15:04:00+03:00
2025-07-24T15:04:00+03:00
2025-07-24T15:04:00+03:00
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КЕМЕРОВО, 24 июл – РИА Новости. Житель Яйского района Кемеровской области, убивший щенка на глазах 12-летнего ребенка, пойдет под суд, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. В мае в дежурную часть полиции по Яйскому муниципальному округу поступило сообщение, что местный житель убил щенка. К моменту приезда сотрудников полиции злоумышленник выкинул убитое животное в мусорный бак. Полицейским он пояснил, что разозлился на щенка, потому что тот забегал на территорию соседнего дома. Подозреваемого задержали. "Следователем ОМВД России по Яйскому муниципальному округу установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил домашнего щенка о деревянный брус. Свидетелем жестокой расправы над собакой стал 12-летний ребенок, который уговаривал мужчину не трогать питомца, однако тот продолжал противоправные действия. Соседи, услышавшие визг собаки, сообщили о произошедшем в полицию", – говорится в сообщении. В полиции отметили, что обвиняемый признал вину. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Максимальная мера наказания по части 2 статьи 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными) - пять лет лишения свободы.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, россия, кемеровская область
Происшествия, Россия, Кемеровская область
В Кузбассе мужчина, убивший щенка на глазах у ребенка, пойдет под суд
МВД: жителю Кузбасса, убившему щенка на глазах у ребенка, грозит до пяти лет
КЕМЕРОВО, 24 июл – РИА Новости. Житель Яйского района Кемеровской области, убивший щенка на глазах 12-летнего ребенка, пойдет под суд, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
В мае в дежурную часть полиции по Яйскому муниципальному округу поступило сообщение, что местный житель убил щенка. К моменту приезда сотрудников полиции злоумышленник выкинул убитое животное в мусорный бак. Полицейским он пояснил, что разозлился на щенка, потому что тот забегал на территорию соседнего дома. Подозреваемого задержали.
"Следователем ОМВД России по Яйскому муниципальному округу установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил домашнего щенка о деревянный брус. Свидетелем жестокой расправы над собакой стал 12-летний ребенок, который уговаривал мужчину не трогать питомца, однако тот продолжал противоправные действия. Соседи, услышавшие визг собаки, сообщили о произошедшем в полицию", – говорится в сообщении.
В полиции отметили, что обвиняемый признал вину. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Максимальная мера наказания по части 2 статьи 245 УК РФ
(Жестокое обращение с животными) - пять лет лишения свободы.