https://ria.ru/20250724/muzhchina-2031138183.html

В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на машину

В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на машину - РИА Новости, 24.07.2025

В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на машину

Мужчина получил легкие травмы в результате удара украинского дрона по легковому автомобилю в селе Борки Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T13:44:00+03:00

2025-07-24T13:44:00+03:00

2025-07-24T13:44:00+03:00

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Мужчина получил легкие травмы в результате удара украинского дрона по легковому автомобилю в селе Борки Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В Валуйском округе в селе Борки легковой автомобиль подвергся атаке дрона. Ранен мужчина. Пострадавший самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ, где ему диагностировали множественные поверхностные раны правого плеча и баротравму. Госпитализация не потребовалась, после оказания медицинской помощи он отпущен домой на амбулаторное лечение", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что в результате атаки транспортное средство повреждено.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков