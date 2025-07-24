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В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на машину - РИА Новости, 24.07.2025
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13:44 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/muzhchina-2031138183.html
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на машину
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на машину - РИА Новости, 24.07.2025
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на машину
Мужчина получил легкие травмы в результате удара украинского дрона по легковому автомобилю в селе Борки Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T13:44:00+03:00
2025-07-24T13:44:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Мужчина получил легкие травмы в результате удара украинского дрона по легковому автомобилю в селе Борки Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В Валуйском округе в селе Борки легковой автомобиль подвергся атаке дрона. Ранен мужчина. Пострадавший самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ, где ему диагностировали множественные поверхностные раны правого плеча и баротравму. Госпитализация не потребовалась, после оказания медицинской помощи он отпущен домой на амбулаторное лечение", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что в результате атаки транспортное средство повреждено.
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на машину

Гладков: в Белгородской области мужчина получил легкие травмы при ударе БПЛА ВСУ

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия атаки дрона на легковой автомобиль в Белгородской области
Последствия атаки дрона на легковой автомобиль в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия атаки дрона на легковой автомобиль в Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Мужчина получил легкие травмы в результате удара украинского дрона по легковому автомобилю в селе Борки Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В Валуйском округе в селе Борки легковой автомобиль подвергся атаке дрона. Ранен мужчина. Пострадавший самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ, где ему диагностировали множественные поверхностные раны правого плеча и баротравму. Госпитализация не потребовалась, после оказания медицинской помощи он отпущен домой на амбулаторное лечение", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что в результате атаки транспортное средство повреждено.
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22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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