https://ria.ru/20250724/most-2031020555.html
На Крымском мосту скопилось более 1,2 тысячи машин
На Крымском мосту скопилось более 1,2 тысячи машин - РИА Новости, 24.07.2025
На Крымском мосту скопилось более 1,2 тысячи машин
Более 1,2 тысячи машин скопилось в пробке с обеих сторон Крымского мостом, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T02:52:00+03:00
2025-07-24T02:52:00+03:00
2025-07-24T02:52:00+03:00
авто
тамань (станица)
керчь
общество
республика крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Более 1,2 тысячи машин скопилось в пробке с обеих сторон Крымского мостом, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. Движение по мосту перекрывали в ночь на четверг почти на три часа и открыли в 1.48 мск. "В очереди со стороны Тамани находится 665 транспортных средств. Ожидание более двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 569 транспортных средств. Ожидание около двух часов", - говорится в сообщении. Статистика приведена по состоянию на 2.00 мск.
https://ria.ru/20250724/most-2031018140.html
https://ria.ru/20250619/konstantinov-2023818918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, тамань (станица), керчь, общество, республика крым, крымский мост
Авто, Тамань (станица), Керчь, Общество, Республика Крым, Крымский мост
На Крымском мосту скопилось более 1,2 тысячи машин
Более 1,2 тысячи машин скопилось в пробке с обеих сторон Крымского моста