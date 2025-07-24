https://ria.ru/20250724/most-2031020555.html

На Крымском мосту скопилось более 1,2 тысячи машин

На Крымском мосту скопилось более 1,2 тысячи машин - РИА Новости, 24.07.2025

На Крымском мосту скопилось более 1,2 тысячи машин

Более 1,2 тысячи машин скопилось в пробке с обеих сторон Крымского мостом, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T02:52:00+03:00

2025-07-24T02:52:00+03:00

2025-07-24T02:52:00+03:00

авто

тамань (станица)

керчь

общество

республика крым

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Более 1,2 тысячи машин скопилось в пробке с обеих сторон Крымского мостом, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. Движение по мосту перекрывали в ночь на четверг почти на три часа и открыли в 1.48 мск. "В очереди со стороны Тамани находится 665 транспортных средств. Ожидание более двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 569 транспортных средств. Ожидание около двух часов", - говорится в сообщении. Статистика приведена по состоянию на 2.00 мск.

https://ria.ru/20250724/most-2031018140.html

https://ria.ru/20250619/konstantinov-2023818918.html

тамань (станица)

керчь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

авто, тамань (станица), керчь, общество, республика крым, крымский мост