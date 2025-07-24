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На Крымском мосту скопилось более 1,2 тысячи машин - РИА Новости, 24.07.2025
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02:52 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/most-2031020555.html
На Крымском мосту скопилось более 1,2 тысячи машин
На Крымском мосту скопилось более 1,2 тысячи машин - РИА Новости, 24.07.2025
На Крымском мосту скопилось более 1,2 тысячи машин
Более 1,2 тысячи машин скопилось в пробке с обеих сторон Крымского мостом, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T02:52:00+03:00
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авто
тамань (станица)
керчь
общество
республика крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Более 1,2 тысячи машин скопилось в пробке с обеих сторон Крымского мостом, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. Движение по мосту перекрывали в ночь на четверг почти на три часа и открыли в 1.48 мск. "В очереди со стороны Тамани находится 665 транспортных средств. Ожидание более двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 569 транспортных средств. Ожидание около двух часов", - говорится в сообщении. Статистика приведена по состоянию на 2.00 мск.
https://ria.ru/20250724/most-2031018140.html
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тамань (станица)
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авто, тамань (станица), керчь, общество, республика крым, крымский мост
Авто, Тамань (станица), Керчь, Общество, Республика Крым, Крымский мост
На Крымском мосту скопилось более 1,2 тысячи машин

Более 1,2 тысячи машин скопилось в пробке с обеих сторон Крымского моста

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Более 1,2 тысячи машин скопилось в пробке с обеих сторон Крымского мостом, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.
Движение по мосту перекрывали в ночь на четверг почти на три часа и открыли в 1.48 мск.
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
На Крымском мосту восстановили движение
Вчера, 02:04
"В очереди со стороны Тамани находится 665 транспортных средств. Ожидание более двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 569 транспортных средств. Ожидание около двух часов", - говорится в сообщении.
Статистика приведена по состоянию на 2.00 мск.
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АвтоТамань (станица)КерчьОбществоРеспублика КрымКрымский мост
 
 
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