https://ria.ru/20250724/moskva-2031231786.html
В нескольких районах Москвы выпала почти четверть месячной нормы осадков
В нескольких районах Москвы выпала почти четверть месячной нормы осадков - РИА Новости, 24.07.2025
В нескольких районах Москвы выпала почти четверть месячной нормы осадков
Почти четверть месячной нормы осадков выпала местами в Москве в четверг меньше чем за час, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T18:10:00+03:00
2025-07-24T18:10:00+03:00
2025-07-24T18:29:00+03:00
происшествия
москва
мосводосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030405194_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_636ba1cb98e907e2d17d07305a78267e.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Почти четверть месячной нормы осадков выпала местами в Москве в четверг меньше чем за час, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства. "На город обрушился залповый ливень. В отдельных районах меньше чем за час выпала почти четверть месячной нормы осадков. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ВАО, ЮЗАО, ЦАО", - рассказали журналистам в пресс-службе. В ведомстве отметили, что основной объем осадков ушел в ливневую сеть самотеком. "Бригадами ГУП "Мосводосток" выполнялась оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды", - уточнили в пресс-службе. В комплексе городского хозяйства предупредили, что в четверг возможны порывы ветра до 15 метров в секунду, непогода сохранится до конца суток. "Есть случаи падения деревьев и повреждения конструкций. О них можно сообщить в Единый диспетчерский центр: +7 (495) 539-53-53. Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - подчеркнули в пресс-службе. В Telegram-канале ГУП "Мосводосток" говорится, что в связи с обилием воды на улицах образовались временные скопления, среди которых - улица Трубная, улица Новосибирская, улица Профсоюзная, улица 3-я Парковая, улица Островитянова, Ленинский проспект, а также проспект Вернадского (вблизи метро "Юго-Западная"). "Оперативные бригады "Мосводостока" прибывали на места и выполняли работы по беспрепятственному пропуску дождевой воды путем открытия решеток водоприемных колодцев. Водосточная сеть моментально справилась с выпавшими осадками", - добавило ведомство. В комплексе городского хозяйства заключили, что специалисты "Мосводостока" продолжают контролировать ситуацию на городских территориях.
https://ria.ru/20250722/avto-2030539744.html
https://ria.ru/20250715/roskosmos-2029276737.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030405194_187:0:2916:2047_1920x0_80_0_0_8c239012e5cc2237d98651cbfd0bf878.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мосводосток
Происшествия, Москва, Мосводосток
В нескольких районах Москвы выпала почти четверть месячной нормы осадков
Почти четверть месячной нормы осадков выпала местами в Москве меньше чем за час
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Почти четверть месячной нормы осадков выпала местами в Москве в четверг меньше чем за час, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
"На город обрушился залповый ливень. В отдельных районах меньше чем за час выпала почти четверть месячной нормы осадков. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ВАО, ЮЗАО, ЦАО", - рассказали журналистам в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что основной объем осадков ушел в ливневую сеть самотеком.
"Бригадами ГУП "Мосводосток" выполнялась оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды", - уточнили в пресс-службе.
В комплексе городского хозяйства предупредили, что в четверг возможны порывы ветра до 15 метров в секунду, непогода сохранится до конца суток.
"Есть случаи падения деревьев и повреждения конструкций. О них можно сообщить в Единый диспетчерский центр: +7 (495) 539-53-53. Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - подчеркнули в пресс-службе.
В Telegram-канале ГУП "Мосводосток
" говорится, что в связи с обилием воды на улицах образовались временные скопления, среди которых - улица Трубная, улица Новосибирская, улица Профсоюзная, улица 3-я Парковая, улица Островитянова, Ленинский проспект, а также проспект Вернадского (вблизи метро "Юго-Западная").
"Оперативные бригады "Мосводостока" прибывали на места и выполняли работы по беспрепятственному пропуску дождевой воды путем открытия решеток водоприемных колодцев. Водосточная сеть моментально справилась с выпавшими осадками", - добавило ведомство.
В комплексе городского хозяйства заключили, что специалисты "Мосводостока" продолжают контролировать ситуацию на городских территориях.