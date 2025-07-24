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В нескольких районах Москвы выпала почти четверть месячной нормы осадков - РИА Новости, 24.07.2025
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18:10 24.07.2025 (обновлено: 18:29 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/moskva-2031231786.html
В нескольких районах Москвы выпала почти четверть месячной нормы осадков
В нескольких районах Москвы выпала почти четверть месячной нормы осадков - РИА Новости, 24.07.2025
В нескольких районах Москвы выпала почти четверть месячной нормы осадков
Почти четверть месячной нормы осадков выпала местами в Москве в четверг меньше чем за час, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T18:10:00+03:00
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происшествия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Почти четверть месячной нормы осадков выпала местами в Москве в четверг меньше чем за час, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства. "На город обрушился залповый ливень. В отдельных районах меньше чем за час выпала почти четверть месячной нормы осадков. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ВАО, ЮЗАО, ЦАО", - рассказали журналистам в пресс-службе. В ведомстве отметили, что основной объем осадков ушел в ливневую сеть самотеком. "Бригадами ГУП "Мосводосток" выполнялась оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды", - уточнили в пресс-службе. В комплексе городского хозяйства предупредили, что в четверг возможны порывы ветра до 15 метров в секунду, непогода сохранится до конца суток. "Есть случаи падения деревьев и повреждения конструкций. О них можно сообщить в Единый диспетчерский центр: +7 (495) 539-53-53. Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - подчеркнули в пресс-службе. В Telegram-канале ГУП "Мосводосток" говорится, что в связи с обилием воды на улицах образовались временные скопления, среди которых - улица Трубная, улица Новосибирская, улица Профсоюзная, улица 3-я Парковая, улица Островитянова, Ленинский проспект, а также проспект Вернадского (вблизи метро "Юго-Западная"). "Оперативные бригады "Мосводостока" прибывали на места и выполняли работы по беспрепятственному пропуску дождевой воды путем открытия решеток водоприемных колодцев. Водосточная сеть моментально справилась с выпавшими осадками", - добавило ведомство. В комплексе городского хозяйства заключили, что специалисты "Мосводостока" продолжают контролировать ситуацию на городских территориях.
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происшествия, москва, мосводосток
Происшествия, Москва, Мосводосток
В нескольких районах Москвы выпала почти четверть месячной нормы осадков

Почти четверть месячной нормы осадков выпала местами в Москве меньше чем за час

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Почти четверть месячной нормы осадков выпала местами в Москве в четверг меньше чем за час, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
"На город обрушился залповый ливень. В отдельных районах меньше чем за час выпала почти четверть месячной нормы осадков. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ВАО, ЮЗАО, ЦАО", - рассказали журналистам в пресс-службе.
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В ведомстве отметили, что основной объем осадков ушел в ливневую сеть самотеком.
"Бригадами ГУП "Мосводосток" выполнялась оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды", - уточнили в пресс-службе.
В комплексе городского хозяйства предупредили, что в четверг возможны порывы ветра до 15 метров в секунду, непогода сохранится до конца суток.
"Есть случаи падения деревьев и повреждения конструкций. О них можно сообщить в Единый диспетчерский центр: +7 (495) 539-53-53. Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - подчеркнули в пресс-службе.
В Telegram-канале ГУП "Мосводосток" говорится, что в связи с обилием воды на улицах образовались временные скопления, среди которых - улица Трубная, улица Новосибирская, улица Профсоюзная, улица 3-я Парковая, улица Островитянова, Ленинский проспект, а также проспект Вернадского (вблизи метро "Юго-Западная").
"Оперативные бригады "Мосводостока" прибывали на места и выполняли работы по беспрепятственному пропуску дождевой воды путем открытия решеток водоприемных колодцев. Водосточная сеть моментально справилась с выпавшими осадками", - добавило ведомство.
В комплексе городского хозяйства заключили, что специалисты "Мосводостока" продолжают контролировать ситуацию на городских территориях.
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