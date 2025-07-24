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В Москве с мая фиксируют новый штамм коронавируса
В Москве с мая фиксируют новый штамм коронавируса - РИА Новости, 24.07.2025
В Москве с мая фиксируют новый штамм коронавируса
Штамм коронавируса "стратус" в линейке вирусов наблюдается в Москве с мая, его доля в структуре всех вирусных заболеваний составляет 22%, ситуация на контроле,... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T16:46:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Штамм коронавируса "стратус" в линейке вирусов наблюдается в Москве с мая, его доля в структуре всех вирусных заболеваний составляет 22%, ситуация на контроле, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. "Одной из ключевых задач департамента здравоохранения остается своевременное реагирование на эпидемиологические изменения, и для этого регулярно проводится полногеномное секвенирование всей линейки респираторных вирусов. По его результатам мы наблюдаем штамм коронавируса "стратус" - XFG - в линейке вирусов с мая, на текущий момент его доля в структуре всех вирусных заболеваний составляет 22%", - говорится в сообщении. Отмечается, что при этом наблюдается стойкая тенденция к снижению общей заболеваемости ОРВИ и снижение госпитализаций в целом по городу. Ситуация находится под постоянным наблюдением и контролем департамента здравоохранения Москвы.
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москва, общество
В Москве с мая фиксируют новый штамм коронавируса
Новый штамм коронавируса "стратус" фиксируют в Москве с мая