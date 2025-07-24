https://ria.ru/20250724/moskva-2031197079.html

Участник скандала в Москве не является членом партии, заявили в СРЗП

Участник скандала в Москве не является членом партии, заявили в СРЗП - РИА Новости, 24.07.2025

Участник скандала в Москве не является членом партии, заявили в СРЗП

Участник скандального инцидента в Москве Эмиль Музаффаров Эльшат оглы не является помощником лидера партии "Справедливая Россия - За правду", главы думской... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T16:43:00+03:00

2025-07-24T16:43:00+03:00

2025-07-24T16:53:00+03:00

москва

сергей миронов

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Участник скандального инцидента в Москве Эмиль Музаффаров Эльшат оглы не является помощником лидера партии "Справедливая Россия - За правду", главы думской фракции Сергея Миронова, направлен запрос в МВД о проверке действий Музаффарова на предмет возбуждения уголовного дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции. Ранее в СМИ распространился видеоролик, в котором Эмиль Музаффаров Эльшат оглы, вступаясь за свою дочь, которую, по его словам, обидели дети во дворе одного из ЖК Москвы, заявил, что является помощником Миронова. "В средствах массовой информации размещен видеоролик, в котором гражданин Эмиль Музаффаров Эльшат оглы в скандальном инциденте заявляет, что он является помощником депутата Государственной Думы, лидера политической партии "Справедливая Россия - За правду". Обращаем внимание, что Эмиль Музаффаров Эльшат оглы не являлся и не является помощником депутата Государственной Думы, лидера политической партии "Справедливая Россия - За правду", - сказано в сообщении. В пресс-службе фракции уточнили, что указанный гражданин также не является членом партии СРЗП. "Наша фракция направила запрос на имя начальника ГУ МВД РФ по г. Москве с просьбой дать правовую оценку действиям данного гражданина на предмет возбуждения уголовного дела", - отмечается в заявлении.

https://ria.ru/20250717/mironov-2029812259.html

москва

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москва, сергей миронов, министерство внутренних дел рф (мвд россии)