https://ria.ru/20250724/moshenniki-2031033150.html

РИА Новости назвало признаки украинских телефонных мошенников

РИА Новости назвало признаки украинских телефонных мошенников - РИА Новости, 24.07.2025

РИА Новости назвало признаки украинских телефонных мошенников

Украинских телефонных мошенников, обманывающих российских граждан, можно отличить по ряду признаков – корреспондент РИА Новости изучил "инструкции" для... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T06:35:00+03:00

2025-07-24T06:35:00+03:00

2025-07-24T06:35:00+03:00

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мошенничество

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Украинских телефонных мошенников, обманывающих российских граждан, можно отличить по ряду признаков – корреспондент РИА Новости изучил "инструкции" для преступников, работающих по телефону, и изложил в материале самые настораживающие моменты для доверчивых россиян. Представители подпольного движения Stop Grave ранее внедрились в одну из организаций телефонных мошенников в Одессе, получив доступ к внутренним документам. По данным Stop Grave, подразделение кибербезопасности СБУ курирует украинских телефонных мошенников, которые терроризируют россиян. Подполье поделилось этими документами с РИА Новости. Прежде всего человека, снявшего телефонную трубку, должна насторожить безграмотная речь, ошибки в терминах и использование разговорной лексики. Дело в том, что сотрудники подпольных украинских "колл-центров" используют инструкцию на русском языке, написанную с орфографическими и лексическими ошибками. К примеру, в ней встречаются слова "орест", "от куда", "спичь", нецензурная лексика. По иронии, обязательным требованием для устройства в подобный "колл-центр" является хорошее знание русского языка. На украинских сайтах по поиску вакансий указано, что соискателям предстоит лишь совершать звонки "по клиентской базе" с "заранее заготовленным текстом". Попытка вывести мошенников на чистую воду с помощью неудобных для них вопросов на политические темы не всегда может увенчаться успехом. В новых инструкциях есть и пункты, посвящённые СВО. Например, сотрудники "колл-центра" могут начать шантажировать жертву, уверяя, что якобы с её счета перевели деньги на Украину. "Вы так же должны понимать, как могут расценивать данные переводы. Поскольку это может быть финансирование несанкционированных митингов, экстремистских организаций, в том числе подготовка и осуществление терактов на территории нашей страны. Соответственно это уже дело государственной безопасности", — реплика мошенника из инструкции (орфография и пунктуация сохранены). Ещё одной отличительной чертой разговора с телефонным мошенником с Украины является то, что он, выманивая у жертвы данные о счёте, номер карты и другие конфиденциальные подробности, наотрез отказывается "верифицировать" банковский аккаунт через кодовое слово. "Роботизированная система распознает только открытую информацию, то есть номер договора об обслуживании, а так же номер карты в которых зашифровано ваше ФИО! Кодовое слово является конфиденциальной информацией, ни в коем случае не разглашайте его!", — ответ мошенника на вопрос о возможности пройти верификацию по кодовому слову согласно инструкции (орфография и пунктуация сохранены). Украинские мошенники предлагают пройти верификацию по номеру карты через роботизированную систему. В инструкции содержится отдельный аргумент для пенсионеров, которые могут отказаться называть номер своей банковской карты, ссылаясь на секретность этой информации. "Подскажите, вы смотрите телевизор? Возможно обращали внимание как производят сбор средств благотворительные фонды. Для этого они в свободном доступе на всю страну продоставляют номер карты, так как он используется только для зачисления средств", — говорится в инструкции (орфография и пунктуация сохранены). Мошенники часто против того, чтобы жертва кому-либо рассказывала о разговоре с ними, делая попытку ссылаться на статью 183 УК РФ (устанавливает ответственность за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну). Хотя на самом деле рассказ самого человека о факте общения с сотрудниками банка по личным финансовым вопросам является абсолютно законным. "Для вас это может быть родной или хорошо знакомый человек, но для банка это 3-е лицо! Придерживайтесь политики конфиденциальности!", — предостерегают аферисты. В инструкции для таких "колл-центров" прямо говорится, что цель мошенников — узнать как можно больше информации о потенциальной жертве. Для этого они будут задавать много вопросов и постараются как можно дольше не дать вам повесить трубку.

https://ria.ru/20250514/moshenniki-2016787170.html

https://ria.ru/20250506/moshenniki-2015190225.html

https://ria.ru/20250722/moshenniki-2030519843.html

https://ria.ru/20250717/ukraina-2029604380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, общество, мошенничество