https://ria.ru/20250724/moshenniki--2031064574.html
В МВД рассказали, как мошенники похищают деньги у студентов и абитуриентов
В МВД рассказали, как мошенники похищают деньги у студентов и абитуриентов - РИА Новости, 24.07.2025
В МВД рассказали, как мошенники похищают деньги у студентов и абитуриентов
Мошенники в период приемной кампании связываются со студентами и абитуриентами, представляются сотрудниками приемных комиссий и деканатов и выманивают деньги и... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T10:31:00+03:00
2025-07-24T10:31:00+03:00
2025-07-24T10:31:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Мошенники в период приемной кампании связываются со студентами и абитуриентами, представляются сотрудниками приемных комиссий и деканатов и выманивают деньги и персональные данные, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк "В период приемной кампании фиксируются случаи мошенничества, направленного на абитуриентов и студентов", - сказала она на видео, опубликованном в ее Telegram-канале. По словам Волк, мошенники представляются сотрудниками приемных комиссий, деканатов или бухгалтерий учебных заведений и под различными предлогами выманивают деньги или персональные данные. В качестве примера она рассказала про случай, как мужчине позвонил неизвестный и для подтверждения полученного диплома попросил код из смс. После этого гражданину поступил звонок якобы от сотрудника банка, который сообщил о взломе аккаунта "Госуслуг" и убедил перевести деньги на безопасный счет. Другой случай - девушке позвонил неизвестный, который представился администратором колледжа и спросил, будет ли она поступать. "Получив отрицательный ответ, звонивший сообщил, что от ее имени была подана заявка на поступление и для ее отмены необходимо назвать код из смс сообщения. Девушка продиктовала код и после этого ей позвонили и пояснили, что мошенники получили доступ к ее банковской карте, кабинету "Госуслуг" и персональным данным ее родителей", - сказала Волк, добавив, что после этого мошенники начали выманивать деньги. Кроме того, злоумышленники, по словам Волк, могут попросить установить вредоносную программу на телефон или начать запугивать привлечением к уголовной ответственности за содействие ВСУ.
https://ria.ru/20250723/moshenniki-2030833252.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), вооруженные силы украины, ирина волк, общество
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Вооруженные силы Украины, Ирина Волк, Общество
В МВД рассказали, как мошенники похищают деньги у студентов и абитуриентов
МВД: мошенники под видом сотрудников деканата похищают деньги студентов
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Мошенники в период приемной кампании связываются со студентами и абитуриентами, представляются сотрудниками приемных комиссий и деканатов и выманивают деньги и персональные данные, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк
"В период приемной кампании фиксируются случаи мошенничества, направленного на абитуриентов и студентов", - сказала она на видео, опубликованном в ее Telegram-канале
.
По словам Волк
, мошенники представляются сотрудниками приемных комиссий, деканатов или бухгалтерий учебных заведений и под различными предлогами выманивают деньги или персональные данные.
В качестве примера она рассказала про случай, как мужчине позвонил неизвестный и для подтверждения полученного диплома попросил код из смс.
После этого гражданину поступил звонок якобы от сотрудника банка, который сообщил о взломе аккаунта "Госуслуг" и убедил перевести деньги на безопасный счет.
Другой случай - девушке позвонил неизвестный, который представился администратором колледжа и спросил, будет ли она поступать.
"Получив отрицательный ответ, звонивший сообщил, что от ее имени была подана заявка на поступление и для ее отмены необходимо назвать код из смс сообщения. Девушка продиктовала код и после этого ей позвонили и пояснили, что мошенники получили доступ к ее банковской карте, кабинету "Госуслуг" и персональным данным ее родителей", - сказала Волк, добавив, что после этого мошенники начали выманивать деньги.
Кроме того, злоумышленники, по словам Волк, могут попросить установить вредоносную программу на телефон или начать запугивать привлечением к уголовной ответственности за содействие ВСУ
.