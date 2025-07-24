Рейтинг@Mail.ru
МЧС предупредило москвичей о ливне и грозе - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/molniya-2030445132.html
МЧС предупредило москвичей о ливне и грозе
МЧС предупредило москвичей о ливне и грозе - РИА Новости, 24.07.2025
МЧС предупредило москвичей о ливне и грозе
Спасатели предупредили о ливне, грозе и ветре до 15 метров в секунду в четверг в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:50:00+03:00
2025-07-24T14:50:00+03:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574041883_0:94:1813:1114_1920x0_80_0_0_942541350c9bb0bc9dfc354cb6e27297.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о ливне, грозе и ветре до 15 метров в секунду в четверг в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России."В ближайший час с сохранением до конца суток 24 июля местами в Москве ожидается сильный дождь, ливень, гроза, при грозе шквалистое усиление ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574041883_102:0:1713:1208_1920x0_80_0_0_c256c1d028a4cfe3bf94e02fd02b0cfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

МЧС предупредило москвичей о ливне и грозе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГроза в Москве
Гроза в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о ливне, грозе и ветре до 15 метров в секунду в четверг в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России.
"В ближайший час с сохранением до конца суток 24 июля местами в Москве ожидается сильный дождь, ливень, гроза, при грозе шквалистое усиление ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала