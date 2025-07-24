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МЧС предупредило москвичей о ливне и грозе

МЧС предупредило москвичей о ливне и грозе - РИА Новости, 24.07.2025

МЧС предупредило москвичей о ливне и грозе

Спасатели предупредили о ливне, грозе и ветре до 15 метров в секунду в четверг в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T14:50:00+03:00

2025-07-24T14:50:00+03:00

2025-07-24T14:50:00+03:00

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о ливне, грозе и ветре до 15 метров в секунду в четверг в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России."В ближайший час с сохранением до конца суток 24 июля местами в Москве ожидается сильный дождь, ливень, гроза, при грозе шквалистое усиление ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.

россия

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)