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Молдавия направила Греции запрос на выдачу олигарха Плахотнюка - РИА Новости, 24.07.2025
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19:50 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/moldaviya-2031252775.html
Молдавия направила Греции запрос на выдачу олигарха Плахотнюка
Молдавия направила Греции запрос на выдачу олигарха Плахотнюка - РИА Новости, 24.07.2025
Молдавия направила Греции запрос на выдачу олигарха Плахотнюка
Генпрокуратура Молдавии направила в четверг греческим властям официальный запрос об экстрадиции задержанного в Греции молдавского бизнесмена, бывшего лидера... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T19:50:00+03:00
2025-07-24T19:50:00+03:00
в мире
молдавия
греция
владимир плахотнюк
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КИШИНЕВ, 24 июл - РИА Новости. Генпрокуратура Молдавии направила в четверг греческим властям официальный запрос об экстрадиции задержанного в Греции молдавского бизнесмена, бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, сообщила пресс-служба ведомства. Во вторник пресс-служба полиции Молдавии сообщила, что получила информацию от Интерпола в Греции о задержании Плахотнюка. "Прокуратура Республики Молдова информирует, что 24 июля 2025 года передала по официальным каналам компетентным органам Греческой Республики запрос об экстрадиции Владимира Плахотнюка, недавно задержанного на территории Греции на основании международного розыскного оповещения, выпущенного Интерполом. Переданные документы включают все необходимые материалы в поддержку запроса в соответствии с положениями Европейской конвенции об экстрадиции 1957 года (Парижская конвенция) и применимыми нормами уголовного процесса", - говорится в сообщении ведомства. В генпрокуратуре отметили, что разыскиваемый находится под уголовным преследованием в Молдавии за совершение тяжких преступлений. "Лицо подозревается в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег в соответствии с Уголовным кодексом Республики Молдова", - уточняется в сообщении. Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
https://ria.ru/20250724/gayki-2031121344.html
https://ria.ru/20250723/arest-2030936160.html
https://ria.ru/20250724/mid--2031141627.html
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в мире, молдавия, греция, владимир плахотнюк
В мире, Молдавия, Греция, Владимир Плахотнюк
Молдавия направила Греции запрос на выдачу олигарха Плахотнюка

Молдавия направила Греции запрос на выдачу бывшего лидера Демпартии Плахотнюка

© Sputnik / Мирослав РотарьВладимир Плахотнюк
Владимир Плахотнюк - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Владимир Плахотнюк. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 июл - РИА Новости. Генпрокуратура Молдавии направила в четверг греческим властям официальный запрос об экстрадиции задержанного в Греции молдавского бизнесмена, бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, сообщила пресс-служба ведомства.
Во вторник пресс-служба полиции Молдавии сообщила, что получила информацию от Интерпола в Греции о задержании Плахотнюка.
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
МИД обвинил Молдавию в закручивании гаек в отношении оппозиции
Вчера, 13:01
"Прокуратура Республики Молдова информирует, что 24 июля 2025 года передала по официальным каналам компетентным органам Греческой Республики запрос об экстрадиции Владимира Плахотнюка, недавно задержанного на территории Греции на основании международного розыскного оповещения, выпущенного Интерполом. Переданные документы включают все необходимые материалы в поддержку запроса в соответствии с положениями Европейской конвенции об экстрадиции 1957 года (Парижская конвенция) и применимыми нормами уголовного процесса", - говорится в сообщении ведомства.
В генпрокуратуре отметили, что разыскиваемый находится под уголовным преследованием в Молдавии за совершение тяжких преступлений.
"Лицо подозревается в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег в соответствии с Уголовным кодексом Республики Молдова", - уточняется в сообщении.
Владимир Плахотнюк - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Греция выдала ордер на арест олигарха Плахотнюка
23 июля, 18:52
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство.
В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей.
В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
МИД прокомментировал открытие кладбища пособников фашистов в Молдавии
Вчера, 13:51
 
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