https://ria.ru/20250724/moldaviya-2031252775.html

Молдавия направила Греции запрос на выдачу олигарха Плахотнюка

Молдавия направила Греции запрос на выдачу олигарха Плахотнюка - РИА Новости, 24.07.2025

Молдавия направила Греции запрос на выдачу олигарха Плахотнюка

Генпрокуратура Молдавии направила в четверг греческим властям официальный запрос об экстрадиции задержанного в Греции молдавского бизнесмена, бывшего лидера... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T19:50:00+03:00

2025-07-24T19:50:00+03:00

2025-07-24T19:50:00+03:00

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владимир плахотнюк

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КИШИНЕВ, 24 июл - РИА Новости. Генпрокуратура Молдавии направила в четверг греческим властям официальный запрос об экстрадиции задержанного в Греции молдавского бизнесмена, бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, сообщила пресс-служба ведомства. Во вторник пресс-служба полиции Молдавии сообщила, что получила информацию от Интерпола в Греции о задержании Плахотнюка. "Прокуратура Республики Молдова информирует, что 24 июля 2025 года передала по официальным каналам компетентным органам Греческой Республики запрос об экстрадиции Владимира Плахотнюка, недавно задержанного на территории Греции на основании международного розыскного оповещения, выпущенного Интерполом. Переданные документы включают все необходимые материалы в поддержку запроса в соответствии с положениями Европейской конвенции об экстрадиции 1957 года (Парижская конвенция) и применимыми нормами уголовного процесса", - говорится в сообщении ведомства. В генпрокуратуре отметили, что разыскиваемый находится под уголовным преследованием в Молдавии за совершение тяжких преступлений. "Лицо подозревается в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег в соответствии с Уголовным кодексом Республики Молдова", - уточняется в сообщении. Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.

https://ria.ru/20250724/gayki-2031121344.html

https://ria.ru/20250723/arest-2030936160.html

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в мире, молдавия, греция, владимир плахотнюк