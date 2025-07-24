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Молдавская оппозиция предложила главе правящей партии пройти детектор лжи - РИА Новости, 24.07.2025
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16:04 24.07.2025 (обновлено: 16:05 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/moldaviya-2031184873.html
Молдавская оппозиция предложила главе правящей партии пройти детектор лжи
Молдавская оппозиция предложила главе правящей партии пройти детектор лжи - РИА Новости, 24.07.2025
Молдавская оппозиция предложила главе правящей партии пройти детектор лжи
Лидер оппозиционной молдавской партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах предложила спикеру парламента республики и главе правящей партии "Действие и солидарность"... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T16:04:00+03:00
2025-07-24T16:05:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
ирина влах
игорь гросу
евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 24 июл — РИА Новости. Лидер оппозиционной молдавской партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах предложила спикеру парламента республики и главе правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорю Гросу пройти тест на детекторе лжи, чтобы ослабить подозрения о подготовке ПДС к фальсификации парламентских выборов. "Я обращаюсь к вам от лица тысяч граждан, с которыми мы ежедневно встречаемся по всей стране. Люди устали от лжи и манипуляций. Они уверены: выборы 28 сентября 2025 года власть попытается сфальсифицировать… Учитывая эту ситуацию и волю граждан, я призываю вас публично пройти проверку на полиграфе", - написала Влах в своем блоге, обращаясь к главе правящей партии в республике. Политик приложила список вопросов, на которые бы стоило ответить спикеру. Они касаются предполагаемых попыток фальсификаций, давления на оппозицию, контроля над госинститутами и СМИ, а также возможного использования Государственной информационной системы "Выборы" в целях фальсификаций и Конституционного суда для аннулирования нежелательных результатов. По словам Влах, у граждан есть все основания подозревать ПДС в подготовке к масштабным нарушениям. В качестве аргументов она указала на политический контроль правящей партии над Центризбиркомом, Конституционным судом, силовыми структурами, а также на использование информационного пространства и дипломатического корпуса в политических целях и переписывание законов и нормативных актов в свою угоду в период выборов и непосредственно во время кампании. Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️ Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250724/gayki-2031121344.html
https://ria.ru/20250723/moldaviya-2030966620.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, ирина влах, игорь гросу, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Ирина Влах, Игорь Гросу, Евгения Гуцул
Молдавская оппозиция предложила главе правящей партии пройти детектор лжи

В Молдавии оппозиция предложила главе правящей партии Гросу пройти детектор лжи

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КИШИНЕВ, 24 июл — РИА Новости. Лидер оппозиционной молдавской партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах предложила спикеру парламента республики и главе правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорю Гросу пройти тест на детекторе лжи, чтобы ослабить подозрения о подготовке ПДС к фальсификации парламентских выборов.
"Я обращаюсь к вам от лица тысяч граждан, с которыми мы ежедневно встречаемся по всей стране. Люди устали от лжи и манипуляций. Они уверены: выборы 28 сентября 2025 года власть попытается сфальсифицировать… Учитывая эту ситуацию и волю граждан, я призываю вас публично пройти проверку на полиграфе", - написала Влах в своем блоге, обращаясь к главе правящей партии в республике.
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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Политик приложила список вопросов, на которые бы стоило ответить спикеру. Они касаются предполагаемых попыток фальсификаций, давления на оппозицию, контроля над госинститутами и СМИ, а также возможного использования Государственной информационной системы "Выборы" в целях фальсификаций и Конституционного суда для аннулирования нежелательных результатов.
По словам Влах, у граждан есть все основания подозревать ПДС в подготовке к масштабным нарушениям. В качестве аргументов она указала на политический контроль правящей партии над Центризбиркомом, Конституционным судом, силовыми структурами, а также на использование информационного пространства и дипломатического корпуса в политических целях и переписывание законов и нормативных актов в свою угоду в период выборов и непосредственно во время кампании.
Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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В миреМолдавияКишиневГагаузияИрина ВлахИгорь ГросуЕвгения Гуцул
 
 
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