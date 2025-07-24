Молдавская оппозиция предложила главе правящей партии пройти детектор лжи
В Молдавии оппозиция предложила главе правящей партии Гросу пройти детектор лжи
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 24 июл — РИА Новости. Лидер оппозиционной молдавской партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах предложила спикеру парламента республики и главе правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорю Гросу пройти тест на детекторе лжи, чтобы ослабить подозрения о подготовке ПДС к фальсификации парламентских выборов.
"Я обращаюсь к вам от лица тысяч граждан, с которыми мы ежедневно встречаемся по всей стране. Люди устали от лжи и манипуляций. Они уверены: выборы 28 сентября 2025 года власть попытается сфальсифицировать… Учитывая эту ситуацию и волю граждан, я призываю вас публично пройти проверку на полиграфе", - написала Влах в своем блоге, обращаясь к главе правящей партии в республике.
Политик приложила список вопросов, на которые бы стоило ответить спикеру. Они касаются предполагаемых попыток фальсификаций, давления на оппозицию, контроля над госинститутами и СМИ, а также возможного использования Государственной информационной системы "Выборы" в целях фальсификаций и Конституционного суда для аннулирования нежелательных результатов.
По словам Влах, у граждан есть все основания подозревать ПДС в подготовке к масштабным нарушениям. В качестве аргументов она указала на политический контроль правящей партии над Центризбиркомом, Конституционным судом, силовыми структурами, а также на использование информационного пространства и дипломатического корпуса в политических целях и переписывание законов и нормативных актов в свою угоду в период выборов и непосредственно во время кампании.
Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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