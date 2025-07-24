https://ria.ru/20250724/mishustin-2031271032.html
Гусмана освободили от должности первого заместителя гендиректора ТАСС
Гусмана освободили от должности первого заместителя гендиректора ТАСС - РИА Новости, 24.07.2025
Гусмана освободили от должности первого заместителя гендиректора ТАСС
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Михаила Гусмана от должности первого замгендиректора агентства ТАСС, распоряжение размещено на сайте официального... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T21:46:00+03:00
2025-07-24T21:46:00+03:00
2025-07-24T23:24:00+03:00
политика
михаил гусман
михаил мишустин
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Михаила Гусмана от должности первого замгендиректора агентства ТАСС, распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Гусмана Михаила Соломоновича от должности первого заместителя генерального директора федерального государственного унитарного предприятия "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)", — говорится в документе.Михаил Гусман занимал эту должность с 1999 года.
https://ria.ru/20250724/mishustin--2031108559.html
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политика, михаил гусман, михаил мишустин
Политика, Михаил Гусман, Михаил Мишустин
Гусмана освободили от должности первого заместителя гендиректора ТАСС
Мишустин освободил Гусмана от должности первого заместителя гендиректора ТАСС