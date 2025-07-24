https://ria.ru/20250724/minoborony-2031011295.html

Минобороны запускает проект "Не порабощать, а восстановить"

Минобороны запускает проект "Не порабощать, а восстановить" - РИА Новости, 24.07.2025

Минобороны запускает проект "Не порабощать, а восстановить"

Министерство обороны России на своем сайте запускает новый мультимедийный проект "Не поработить, а восстановить", в рамках которого на основе архивных... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T00:07:00+03:00

2025-07-24T00:07:00+03:00

2025-07-24T00:07:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министерство обороны России на своем сайте запускает новый мультимедийный проект "Не поработить, а восстановить", в рамках которого на основе архивных материалов показан огромный вклад Красной Армии в восстановление мирной жизни европейских стран после их освобождения от гитлеровской оккупации. На сайте военного ведомства опубликованы уникальные документы из фондов Центрального архива МО РФ: приказы, постановления Государственного комитета обороны СССР, политдонесения, докладные записки, шифртелеграммы, обращения и просьбы о помощи от жителей европейских стран, обзоры местной прессы, наградные листы, личные дела, учетно-послужные карты и автобиографии героев – освободителей Европы, а также другие документы, которые ранее не были представлены широко. Одержав тяжелейшую Победу над нацизмом, Советский Союз взял на себя важную миссию – помочь возродить мирную жизнь не только на своей территории, но в освобожденных странах Европы. За 11 месяцев Красная Армия освободила 13 европейских столиц, принеся свободу 113 миллионам европейцев. В освобождении территории площадью свыше одного миллиона квадратных километров участвовало 7 миллионов советских солдат и офицеров. "Эти цифры отражают огромные жертвы и усилия, предпринятые Советским Союзом для освобождения Европы от нацистской оккупации", - отмечается в сообщении Минобороны России. Красная Армия не только освобождала города от оккупантов, но и сразу после боев приступала к восстановлению инфраструктуры и мирной жизни, оказывала гуманитарную помощь и обеспечивала стабильность – спасала европейские страны от полного краха. "Для миллионов европейцев советские солдаты стали символами свободы и надежды. Эта помощь стала важным вкладом в возрождение свободной от нацизма Европы и проявлением интернациональной солидарности в тяжелое время", - подчеркнули в российском военном ведомстве. "Завершив освобождение родной земли от гитлеровской нечисти, Красная Армия помогает теперь народам Польши, Югославии, Чехословакии разорвать цепи фашистского рабства и восстановить их свободу и независимость", – говорилось в приказе Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина от 7 ноября 1944 года. Освободив Польшу от нацистской оккупации в начале 1945 года, Красная Армия стала опорой в восстановлении разрушенной страны. В городах, превращенных в руины, советские солдаты сразу же приступали к разминированию улиц, расчистке завалов, восстановлению порядка. Инженерные части и саперы, прошедшие сквозь ад фронтовых сражений, теперь трудились ради возрождения мирной жизни: восстанавливали железнодорожные пути, мосты, электростанции, водопроводы – все, без чего невозможно было представить возвращение к нормальной жизни. "Польша на коленях просит у Вас спасения от шайки троцкистских агентов международного бандитизма. ППР угробляет великое дело партии, а Вам врут и Вас обманывают. Умоляю Вас, спасайте Польшу для Советского Союза", – говорилось в шифртелеграмме командующего 1-й армией Войска Польского генерала Зыгмунта Берлинга от 27 ноября 1944 года Сталину. В условиях голода и хаоса из СССР в Польшу направлялись продовольственные поставки, медикаменты, теплая одежда. На базе военных госпиталей Красной Армии лечили не только раненых бойцов, но и мирных жителей, многие из которых остались без крыши над головой и средств к существованию. Сразу после освобождения польской столицы, несмотря на тяжёлое военное положение, Советский Союз передал городу в виде братской помощи хлеб, керосин, соль, нитки и другие необходимые вещи. Красная Армия способствовала созданию в Польше новых органов власти, помогала налаживать работу школ, больниц, административных учреждений. Особую роль сыграли военные комендатуры. "Местное население Польши встречало советских солдат как освободителей. Для многих поляков Красная Армия стала символом избавления от фашистского гнета и первым помощником в возвращении к мирной жизни", - отмечает МО РФ. После освобождения Болгарии от и вступления на ее территорию войск 3-го Украинского фронта начался новый этап в истории страны – период перехода от фашистского режима и союза с нацистской Германией к демократическим преобразованиям и восстановлению мирной жизни. Благодаря Красной Армии возобновлялась работа заводов, ремесленных мастерских, транспортных коммуникаций. Восстанавливались пограничные пункты, налаживался товарообмен между городами и деревнями. Советские части способствовали нормализации жизни, не вмешиваясь напрямую в политику, но поддерживая легитимность новых властей. "Особую роль сыграла культурная составляющая помощи. Концерты ансамблей Красной Армии, показы советских фильмов, выступления артистов – все это вызывало огромный интерес и симпатию со стороны болгарского населения. "Помощь Красной Армии была всесторонней – от разминирования территорий до духовного сближения народов. Она не только спасла тысячи жизней в условиях послевоенного кризиса, но и дала Болгарии возможность начать новую главу своей истории", - подчеркнули в Минобороны РФ. Полное освобождение Румынии – страны, долгое время бывшей союзницей нацистской Германии, завершилось 28 октября 1944 года. Но уже после взятия столицы Румынии Бухареста началась масштабная работа по восстановлению порядка и инфраструктуры. Красная Армия не вводила советскую систему, не ломала существующие учреждения, а, напротив, призывала власти и граждан продолжать работу. Сохранялись школы, больницы, церкви, предприятия. В каждом городе назначались военные коменданты, которые обеспечивали безопасность, светомаскировку, очистку улиц, борьбу с бандитизмом и разминирование территорий. Советское правительство оказало существенную безвозмездную помощь Румынии, передав ей значительное количество транспортных средств и техники. В частности, было передано 23 торговых судна, 115 паровозов, 23 тысячи железнодорожных вагонов, 2 тысячи автомобилей и 2 тысячи тракторов. Советские войска сразу после освобождения Венгрии приступили к гуманитарной помощи: организовывали поставки продовольствия, запускали электростанции, ремонтировали мосты через Дунай, восстанавливали водоснабжение. Военные медики оказывали лечение не только раненым бойцам, но и мирным жителям. Инженерные части расчищали завалы, разминировали улицы, помогали возрождать хозяйство. На освобожденных территориях заработали типографии, больницы, школы. Например, только в городе Ньиредьхазе, как свидетельствует один из документов, посещаемость школ выросла с 124 до 1200 учеников всего за несколько недель. Начавшееся 5 мая 1945 года Пражское восстание стало началом освобождения Чехословакии от нацистской оккупации. Завершил его ввод войск 1-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза Ивана Конева. Но победа над врагом была лишь первым шагом. За ней последовала не менее важная миссия – помочь стране, израненной войной, вернуться к жизни. Красная Армия сразу приступила к восстановлению Чехословакии. Советские саперы разминировали города и дороги, инженеры восстанавливали мосты, запускали электростанции, чинили железнодорожные пути. Из СССР в Чехословакию направлялись продовольствие, медикаменты, топливо – все необходимое, чтобы остановить голод и болезни. Материальная помощь, предоставленная Чехословакии советскими фондами в первые два месяца после освобождения, достигла 40 миллионов рублей. Пятнадцатого мая 1945 года Югославия была полностью освобождена от нацистской оккупации. Сразу после боев советские военные приступили к разминированию территорий, восстановлению мостов, железных дорог, электростанций – тем основам, без которых невозможно возрождение жизни. Так, еще осенью 1944 года с выходом войск Красной Армии к границам Югославии советское правительство выделило для ее населения более 50 тысяч тонн зерна. В городах и селах, стертых с лица земли, снова заработали школы, больницы, типографии. Госпитали Красной Армии принимали раненых, независимо от того, кем они были – бойцами или мирными жителями. Продовольствие, медикаменты, теплая одежда из СССР спасали тысячи жизней, отметили в МО РФ.

https://ria.ru/20250131/dokumenty-1996511210.html

https://ria.ru/20250409/istoriya-2010129904.html

https://ria.ru/20250424/minoborony-2013069358.html

https://ria.ru/20250228/geroi-2002079313.html

https://ria.ru/20250621/minoborony-2024424979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, польша, чехословакия, иосиф сталин (джугашвили), иван конев, в мире