https://ria.ru/20250724/minnikhanov-2031183973.html

Минниханов подал документы на регистрацию на выборах главы Татарстана

Минниханов подал документы на регистрацию на выборах главы Татарстана - РИА Новости, 24.07.2025

Минниханов подал документы на регистрацию на выборах главы Татарстана

Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов подал в центризбирком республики документы для регистрации кандидатом на выборах раиса (главы) Татарстана,... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T15:59:00+03:00

2025-07-24T15:59:00+03:00

2025-07-24T15:59:00+03:00

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 24 июл – РИА Новости. Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов подал в центризбирком республики документы для регистрации кандидатом на выборах раиса (главы) Татарстана, сообщает ЦИК. "В Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан поступили документы от Рустама Минниханова для регистрации в качестве кандидата на должность раиса Республики Татарстан. Его кандидатура была выдвинута региональным отделением партии "Единая Россия", - говорится в сообщении. Как отметил глава центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев, республика вошла в следующий этап избирательной кампании - регистрацию кандидатов. "У всех выдвинувшихся участников кампании равные условия: они сдают необходимые документы, проходят проверку, собирают подписи в рамках процедуры муниципального фильтра. По каждому из них будет принято решение в установленные законом сроки", - отметил он. Срок подачи документов на регистрацию завершится 30 июля. В этот срок все выдвинувшиеся кандидаты, которые намерены участвовать в выборах, обязаны представить в Центризбирком полный комплект документов, включая листы поддержки с подписями муниципальных депутатов, а также сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации. В случае избрания кандидата одна из кандидатур будет назначена на должность сенатора. Срок полномочий действующего главы Татарстана истекает в сентябре. Ранее региональный парламент назначил проведение выборов высшего должностного лица республики на 14 сентября. Своих кандидатов на выборы главы Татарстана выдвинули четыре политические партии: ЛДПР - Руслан Юсупов, "Единая Россия" - Рустам Минниханов, КПРФ - Хафиз Миргалимов, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость - Виталий Смирнов. По состоянию на 1 июля 2025 года, активным избирательным правом в Татарстане обладают более 2,92 миллиона человек.

https://ria.ru/20250719/tekhnologii-2030185096.html

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республика татарстан (татарстан), рустам минниханов