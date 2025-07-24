https://ria.ru/20250724/minnikhanov-2031183973.html
Минниханов подал документы на регистрацию на выборах главы Татарстана
Минниханов подал документы на регистрацию на выборах главы Татарстана - РИА Новости, 24.07.2025
Минниханов подал документы на регистрацию на выборах главы Татарстана
Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов подал в центризбирком республики документы для регистрации кандидатом на выборах раиса (главы) Татарстана,... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T15:59:00+03:00
2025-07-24T15:59:00+03:00
2025-07-24T15:59:00+03:00
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 24 июл – РИА Новости. Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов подал в центризбирком республики документы для регистрации кандидатом на выборах раиса (главы) Татарстана, сообщает ЦИК. "В Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан поступили документы от Рустама Минниханова для регистрации в качестве кандидата на должность раиса Республики Татарстан. Его кандидатура была выдвинута региональным отделением партии "Единая Россия", - говорится в сообщении. Как отметил глава центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев, республика вошла в следующий этап избирательной кампании - регистрацию кандидатов. "У всех выдвинувшихся участников кампании равные условия: они сдают необходимые документы, проходят проверку, собирают подписи в рамках процедуры муниципального фильтра. По каждому из них будет принято решение в установленные законом сроки", - отметил он. Срок подачи документов на регистрацию завершится 30 июля. В этот срок все выдвинувшиеся кандидаты, которые намерены участвовать в выборах, обязаны представить в Центризбирком полный комплект документов, включая листы поддержки с подписями муниципальных депутатов, а также сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации. В случае избрания кандидата одна из кандидатур будет назначена на должность сенатора. Срок полномочий действующего главы Татарстана истекает в сентябре. Ранее региональный парламент назначил проведение выборов высшего должностного лица республики на 14 сентября. Своих кандидатов на выборы главы Татарстана выдвинули четыре политические партии: ЛДПР - Руслан Юсупов, "Единая Россия" - Рустам Минниханов, КПРФ - Хафиз Миргалимов, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость - Виталий Смирнов. По состоянию на 1 июля 2025 года, активным избирательным правом в Татарстане обладают более 2,92 миллиона человек.
https://ria.ru/20250719/tekhnologii-2030185096.html
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республика татарстан (татарстан), рустам минниханов
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Рустам Минниханов
Минниханов подал документы на регистрацию на выборах главы Татарстана
Минниханов подал документы на регистрацию кандидатом на выборах главы Татарстана
КАЗАНЬ, 24 июл – РИА Новости. Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов подал в центризбирком республики документы для регистрации кандидатом на выборах раиса (главы) Татарстана, сообщает ЦИК.
"В Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан поступили документы от Рустама Минниханова для регистрации в качестве кандидата на должность раиса Республики Татарстан. Его кандидатура была выдвинута региональным отделением партии "Единая Россия", - говорится в сообщении.
Как отметил глава центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев, республика вошла в следующий этап избирательной кампании - регистрацию кандидатов.
"У всех выдвинувшихся участников кампании равные условия: они сдают необходимые документы, проходят проверку, собирают подписи в рамках процедуры муниципального фильтра. По каждому из них будет принято решение в установленные законом сроки", - отметил он.
Срок подачи документов на регистрацию завершится 30 июля. В этот срок все выдвинувшиеся кандидаты, которые намерены участвовать в выборах, обязаны представить в Центризбирком полный комплект документов, включая листы поддержки с подписями муниципальных депутатов, а также сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации. В случае избрания кандидата одна из кандидатур будет назначена на должность сенатора.
Срок полномочий действующего главы Татарстана истекает в сентябре. Ранее региональный парламент назначил проведение выборов высшего должностного лица республики на 14 сентября.
Своих кандидатов на выборы главы Татарстана выдвинули четыре политические партии: ЛДПР - Руслан Юсупов, "Единая Россия" - Рустам Минниханов, КПРФ - Хафиз Миргалимов, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость - Виталий Смирнов.
По состоянию на 1 июля 2025 года, активным избирательным правом в Татарстане обладают более 2,92 миллиона человек.