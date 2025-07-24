https://ria.ru/20250724/mfts-2031169229.html

Лучшим специалистам МФЦ Верхневолжья вручили награды губернатора

Лучшим специалистам МФЦ Верхневолжья вручили награды губернатора - РИА Новости, 24.07.2025

Лучшим специалистам МФЦ Верхневолжья вручили награды губернатора

Торжественное мероприятия в честь 15-летия МФЦ Тверской области прошло в четверг в Твери, лучшим специалистам вручили награды губернатора, сообщает пресс-служба РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T15:11:00+03:00

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тверская область

тверь

игорь руденя

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Торжественное мероприятия в честь 15-летия МФЦ Тверской области прошло в четверг в Твери, лучшим специалистам вручили награды губернатора, сообщает пресс-служба регионального правительства. Приветствие участникам и гостям события направил губернатор Тверской области Игорь Руденя. "За прошедшее время учреждение прошло большой путь от одного филиала до развитой системы современных центров "Мои документы". Сегодня сеть МФЦ охватывает все муниципальные образования Верхневолжья, имея с своем составе 46 филиалов и 63 обособленных подразделения, предоставляет более 450 государственных и муниципальных услуг и сервисов. Ваша работа дала возможность каждому человеку оперативно решать жизненно важные вопросы. В 2024 году в МФЦ Тверской области по принципу одного окна впервые было принято и обработано свыше 1 миллиона заявлений граждан", - отметил глава региона. Губернатор поблагодарил коллектив МФЦ Тверской области, включающий около 800 профессионалов, за высококвалифицированную и ответственную работу. Лучшие сотрудники были отмечены региональными наградами. Благодарность губернатора Тверской области объявлена заместителю директора по информационным технологиям ГАУ "МФЦ" Тверской области Сергею Степанову, заведующей Лихославльским филиалом Елене Комоловой, главному специалисту Вышневолоцкого филиала Татьяне Смирновой, главному специалисту Максатихинского филиала Елене Агаповой и главному специалисту Старицкого филиала Елене Капитоновой. Первые филиалы МФЦ в Верхневолжье открылись в 2010 году – в поселке Жарковский, Западной Двине и Вышнем Волочке. В 2014 году был создан единый бренд "Мои Документы". Всего с начала работы в подразделениях Верхневолжья принято более 10 миллионов обращений от жителей. Их число ежегодно увеличивается. Правительством Тверской области утверждена концепция развития сети, нацеленная на повышение доступности и удобства получения государственных и муниципальных услуг для каждого жителя региона в каждом муниципалитете. Внедряются стандарты оформления многофункциональных центров и благоустройства прилегающих территорий. Утвержден единый стандарт обслуживания заявителей, организуется выездное обслуживание. Постоянно совершенствуется система обучения, наставничества и мотивации сотрудников. Распределенным центром телефонного обслуживания принимается до тысячи звонков ежедневно. В секторах пользовательского сопровождения помогают гражданам получать услуги в электронном виде.

https://ria.ru/20250723/akra-2030918868.html

https://ria.ru/20250723/verkhnevolzhe-2030894385.html

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тверь, игорь руденя