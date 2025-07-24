https://ria.ru/20250724/mesta-2031102268.html

Благодаря промобъекту в САО Москвы создадут около тысячи рабочих мест

Благодаря промобъекту в САО Москвы создадут около тысячи рабочих мест - РИА Новости, 24.07.2025

Благодаря промобъекту в САО Москвы создадут около тысячи рабочих мест

В Северном административном округе (САО) Москвы по программе стимулирования создания мест приложения труда появится современный промышленно-производственный... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T12:20:00+03:00

2025-07-24T12:20:00+03:00

2025-07-24T17:05:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. В Северном административном округе (САО) Москвы по программе стимулирования создания мест приложения труда появится современный промышленно-производственный объект, благодаря которому будет создано порядка тысячи рабочих мест для жителей столицы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов."Программа стимулирования создания мест приложения труда позволяет формировать сбалансированную городскую среду, в которой рядом с жилыми кварталами появляются современные рабочие пространства. Один из таких проектов реализуется в районе Молжаниновский — здесь возводится промышленный объект площадью более 37 тысяч квадратных метров. После ввода в эксплуатацию он обеспечит около тысячи рабочих мест для жителей столицы. Подобные инициативы способствуют развитию индустриального потенциала и формирует новые точки роста на севере города", — рассказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба департамента.Новый промышленно-производственный объект появится в САО вблизи Новосходненского шоссе."Здание возводится под контролем Мосгосстройнадзора с ноября 2024 года. В его состав войдут два трехэтажных корпуса, соединенные крытым переходом, и парковочная зона. В каждом из них разместятся административно-бытовые зоны для офисов и демонстрационные залы готовой продукции. Производственная часть помещений адаптирована для различных отраслей промышленности", – пояснил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.На строительной площадке завершен весь комплекс подготовительных и подземных работ, включая разработку котлована, устройство свайного поля, фундаментных плит и конструкций подземной части здания. В настоящее время в обеих секциях объекта продолжается возведение вертикальных монолитных железобетонных конструкций первого этажа — выполнено по 39%. Параллельно осуществляется монтаж горизонтальных элементов.В свою очередь, вице-президент ГК "Страна Девелопмент" Александр Гуторов заявил, что современное производство не только способствует улучшению экономической ситуации в регионе, но и дает возможность москвичам работать в условиях, соответствующих современным требованиям.Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года и охватила практически все районы города. Инвесторы возведут более 230 объектов общей площадью более 6 млн квадратных метров.Среди них – новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 2,2 триллиона рублей, что позволит создать более 310 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

https://ria.ru/20250724/liksutov-2031050262.html

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москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса