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На Урале врачи восстановили череп офицеру, получившему ранение на СВО - РИА Новости, 24.07.2025
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19:16 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/meditsina-2031246402.html
На Урале врачи восстановили череп офицеру, получившему ранение на СВО
На Урале врачи восстановили череп офицеру, получившему ранение на СВО - РИА Новости, 24.07.2025
На Урале врачи восстановили череп офицеру, получившему ранение на СВО
Врачи Свердловского госпиталя для ветеранов войн восстановили череп офицеру, получившему тяжелое ранение в зоне специальной военной операции, сообщила... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T19:16:00+03:00
2025-07-24T19:16:00+03:00
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Врачи Свердловского госпиталя для ветеранов войн восстановили череп офицеру, получившему тяжелое ранение в зоне специальной военной операции, сообщила пресс-служба областного минздрава. "Врачи Свердловского госпиталя для ветеранов войн успешно провели операцию по восстановлению черепа капитана, который едва не погиб в зоне специальной военной операции при артиллерийском обстреле. Минно-взрывное ранение головы у офицера сопровождалось разрушением более 90% лобной, височной и теменной костей черепа, лобных пазух и костей носа", – рассказали в минздраве. Отмечается, что специалисты провели 3D-моделирование черепа, воссоздали виртуальный прототип анатомической формы, а затем изготовили танталово-титановую пластину, точно соответствующую объему и контуру разрушенного участка черепа. "Данная технология позволила сократить время хирургического вмешательства в два раза и не подвергать пациента воздействию препаратов для наркоза, пока хирург моделирует пластину", – приводит пресс-служба слова нейрохирурга Александра Кашина, проводившего оперативное лечение. Состояние мужчины стабилизировалось, наблюдается положительная динамика, его включили в раннюю реабилитационную программу, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250723/meditsina-2030875570.html
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происшествия, урал, медицина
Происшествия, Урал, Медицина
На Урале врачи восстановили череп офицеру, получившему ранение на СВО

В Екатеринбурге врачи восстановили череп офицеру, получившему ранение на СВО

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Врачи Свердловского госпиталя для ветеранов войн восстановили череп офицеру, получившему тяжелое ранение в зоне специальной военной операции, сообщила пресс-служба областного минздрава.
"Врачи Свердловского госпиталя для ветеранов войн успешно провели операцию по восстановлению черепа капитана, который едва не погиб в зоне специальной военной операции при артиллерийском обстреле. Минно-взрывное ранение головы у офицера сопровождалось разрушением более 90% лобной, височной и теменной костей черепа, лобных пазух и костей носа", – рассказали в минздраве.
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Отмечается, что специалисты провели 3D-моделирование черепа, воссоздали виртуальный прототип анатомической формы, а затем изготовили танталово-титановую пластину, точно соответствующую объему и контуру разрушенного участка черепа.
"Данная технология позволила сократить время хирургического вмешательства в два раза и не подвергать пациента воздействию препаратов для наркоза, пока хирург моделирует пластину", – приводит пресс-служба слова нейрохирурга Александра Кашина, проводившего оперативное лечение.
Состояние мужчины стабилизировалось, наблюдается положительная динамика, его включили в раннюю реабилитационную программу, добавили в ведомстве.
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