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Матвиенко: России важно, чтобы США знали первопричины кризиса на Украине - РИА Новости, 24.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:32 24.07.2025 (обновлено: 14:03 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/matvienko-2031132999.html
Матвиенко: России важно, чтобы США знали первопричины кризиса на Украине
Матвиенко: России важно, чтобы США знали первопричины кризиса на Украине - РИА Новости, 24.07.2025
Матвиенко: России важно, чтобы США знали первопричины кризиса на Украине
Россия заинтересована в том, чтобы США слышали первопричины кризиса на Украине, для этого нужно время и терпение, заявила председатель Совета Федерации... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T13:32:00+03:00
2025-07-24T14:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
сша
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы США слышали первопричины кризиса на Украине, для этого нужно время и терпение, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы нас не только слушали, но и слышали, слышали наши аргументы, слышали первопричины произошедшего кризиса на Украине, но для этого нужно время, для этого нужно терпение. Мы со своей стороны готовы к продолжению таких контактов, такого диалога", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам работы весенней сессии. Она выразила уверенность, что такие контакты будут продолжаться.
https://ria.ru/20250724/matvienko-2031120454.html
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в мире, россия, украина, сша, совет федерации рф, валентина матвиенко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко
Матвиенко: России важно, чтобы США знали первопричины кризиса на Украине

Матвиенко: РФ заинтересована, чтобы США знали первопричины кризиса на Украине

© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : пресс-служба СФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы США слышали первопричины кризиса на Украине, для этого нужно время и терпение, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы нас не только слушали, но и слышали, слышали наши аргументы, слышали первопричины произошедшего кризиса на Украине, но для этого нужно время, для этого нужно терпение. Мы со своей стороны готовы к продолжению таких контактов, такого диалога", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам работы весенней сессии.
Она выразила уверенность, что такие контакты будут продолжаться.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
 
 
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