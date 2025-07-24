https://ria.ru/20250724/matvienko-2031132999.html

Матвиенко: России важно, чтобы США знали первопричины кризиса на Украине

Матвиенко: России важно, чтобы США знали первопричины кризиса на Украине - РИА Новости, 24.07.2025

Матвиенко: России важно, чтобы США знали первопричины кризиса на Украине

Россия заинтересована в том, чтобы США слышали первопричины кризиса на Украине, для этого нужно время и терпение, заявила председатель Совета Федерации... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T13:32:00+03:00

2025-07-24T13:32:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы США слышали первопричины кризиса на Украине, для этого нужно время и терпение, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы нас не только слушали, но и слышали, слышали наши аргументы, слышали первопричины произошедшего кризиса на Украине, но для этого нужно время, для этого нужно терпение. Мы со своей стороны готовы к продолжению таких контактов, такого диалога", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам работы весенней сессии. Она выразила уверенность, что такие контакты будут продолжаться.

https://ria.ru/20250724/matvienko-2031120454.html

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в мире, россия, украина, сша, совет федерации рф, валентина матвиенко