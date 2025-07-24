https://ria.ru/20250724/matvienko-2031124625.html

Матвиенко назвала фейк о вмешательстве России в выборы США провокацией

Матвиенко назвала фейк о вмешательстве России в выборы США провокацией - РИА Новости, 24.07.2025

Матвиенко назвала фейк о вмешательстве России в выборы США провокацией

Фейк о российском вмешательстве в выборы в США был спланированной провокацией предыдущей американской администрации, заявила председатель Совета Федерации... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T13:10:00+03:00

2025-07-24T13:10:00+03:00

2025-07-24T13:10:00+03:00

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сша

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тулси габбард

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Фейк о российском вмешательстве в выборы в США был спланированной провокацией предыдущей американской администрации, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард объявила, что американские власти располагают доказательствами, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора из администрации бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы на выборах 2016 года, на которых победил Трамп. Габбард добавила, что Штаты вскоре представят больше данных о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. Трамп 20 июля обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года. "Это мощнейший удар по имиджу США. Это подтверждение того, что если Россия говорит, она говорит правду. С первого дня попыток обвинения нас во вмешательстве в выборы и влиянии какого-либо на выборы в США мы отвергали это и объясняли, говорили. Такого уровня фальсификация, которая была осуществлена, подлог фактов придуманных, фальсификация, обвинения в адрес отдельного государства - это, конечно, позор, для США это провал спецслужб, это потеря авторитета и у граждан собственной страны к спецслужбам, которые способны на такие фальсификации... Это был не просто фейк некий, кем-то придуманный, а это была спланированная провокация той администрации США, введенная в ранг уже обвинений серьезных, после которой последовали серьезные действия США: отъем нашей дипломатической собственности, высылка дипломатов, санкции... Если вы признали, господа, что это ложь, что это фальсификация, вы тогда отмените все то, что вы напринимали на основе этой лжи", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам работы весенней сессии. На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес РФ, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это было, например, с темой якобы вмешательства в выборы в США. В Российской Федерации подобные заявления отвергают и называют голословными.

https://ria.ru/20250719/poljanskij-2030098821.html

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в мире, сша, россия, валентина матвиенко, тулси габбард, барак обама, совет федерации рф